Госдума приняла поправки о продлении выплат многодетным семьям

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, семьи продолжат получать господдержку даже при небольшом увеличении зарплаты у родителей. Претендовать на пособие они смогут, если их среднедушевой доход превысит величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%.

«По оценке правительства, количество детей, на которых будет назначено единое пособие по новому правилу, составит более 231 тысячи человек», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что для получения пособия потребуется не менее пяти лет проживать в России в статусе гражданина страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ошибкой отказ в мерах поддержки многодетным семьям при небольшом превышении порога нуждаемости, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

