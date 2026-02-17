В Минфине заявили, что россияне тратят у букмекеров 2 трлн рублей в год
Россияне тратят у букмекеров почти 2 трлн рублей в год. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, передает РИА Новости.
Ранее Госдума приняла закон, обязывающий букмекеров и тотализаторы размещать на сайтах, в конторах и пунктах приема ставок данные о рисках и последствиях участия в азартных играх. Также эти организации должны будут обеспечить доступ клиентов к сведениям о возможностях инвестирования средств.
«Логика законопроекта была довольно простая - наши граждане тратят у букмекеров порядка 2 триллионов рублей в год... это огромные деньги. Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых», - рассказал Чебесков.
Замминистра также отметил, что россияне могли бы потратить средства на какие-то иные цели, в том числе инвестируя и добавляя деньги в экономику страны.
