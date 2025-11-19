Промоутеры заявили о снижении популярности корпоративов в России
Сейчас россияне активно ходят на концерты, благодаря чему графики артистов расписаны выступлениями по стране, а не корпоративами, сказал НСН Евгений Финкельштейн.
В России стало гораздо меньше корпоративов, если сравнивать показатели доковидных времен, также стало меньше компаний, которые заказывают артистов на корпоративы, рассказал в эфире НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Стоимость билетов на новогодние шоу за год выросла на 15% по всей стране, пишет РБК со ссылкой на билетные сервисы. В Москве, где проходят самые востребованные мероприятия, она увеличилась на 14%. На повышение цены повлиял тренд на масштабные и технологически сложные шоу, а также востребованность у аудитории событий, которые объединяют несколько разных форматов. Финкельштейн отметил, что у российских артистов очень плотный график выступлений по стране, из-за чего им не до корпоративов.
«Все расценки формируются рынком. Если нет рынка, то нет, соответственно, запроса на артиста. Что касается новогоднего чеса, то стоит отметить, что не все артисты выступают на корпоратах. Корпоративов стало гораздо меньше, если сравнивать с доковидными временами. Стало меньше компаний, которые заказывают артистов на корпоративы. Безусловно, корпоративы существуют, но это не носит такого характера, как носило раньше. Сейчас люди достаточно хорошо ходят на концерты. У артистов нет времени на корпоративы, они расписаны съемками и выступлениями по стране», — сказал собеседник НСН.
Заслуженный работник культуры России, промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, призвал аккуратно относиться к скандалам в шоу-бизнесе в качестве инструмента продвижения артиста и повышения его популярности, ведь подобное, по словам промоутера, может сыграть со звездой злую шутку.
«Цены на билеты и корпоративы выросли из-за инфляции и роста стоимости на все. Как правило, в преддверии Нового года артисты повышают цены на корпоративы, так как это для некоторых единственный заработок в году. Так происходит каждый год. Особенно повышают цены артисты, которые находятся в первой категории. Со скандалами двоякая история. Они могут как и повысить популярность артиста, так и навредить ему. К примеру, та же самая «голая вечеринка». Тогда народ просто отвернулся от артистов. Только после того, как артисты изменили свою позицию, они вернулись туда, где были. Скандал — это сложная вещь, к которой нужно относиться очень специфически. Иногда скандалы подготавливают специальные пиар-компании, которые делают все правильно. Кто-то просто на ровном месте попадает в неприятную историю, что-то не то сказав», — отметил Зубицкий.
Ранее управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.
