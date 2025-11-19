Заслуженный работник культуры России, промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, призвал аккуратно относиться к скандалам в шоу-бизнесе в качестве инструмента продвижения артиста и повышения его популярности, ведь подобное, по словам промоутера, может сыграть со звездой злую шутку.

«Цены на билеты и корпоративы выросли из-за инфляции и роста стоимости на все. Как правило, в преддверии Нового года артисты повышают цены на корпоративы, так как это для некоторых единственный заработок в году. Так происходит каждый год. Особенно повышают цены артисты, которые находятся в первой категории. Со скандалами двоякая история. Они могут как и повысить популярность артиста, так и навредить ему. К примеру, та же самая «голая вечеринка». Тогда народ просто отвернулся от артистов. Только после того, как артисты изменили свою позицию, они вернулись туда, где были. Скандал — это сложная вещь, к которой нужно относиться очень специфически. Иногда скандалы подготавливают специальные пиар-компании, которые делают все правильно. Кто-то просто на ровном месте попадает в неприятную историю, что-то не то сказав», — отметил Зубицкий.

Ранее управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.

