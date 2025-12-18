«В альбом «Зимняя сказка вошли самые известные из англоязычных и русских песен, которые поют в новогодние праздники. Мы играли и записывали их с другими солистами, а теперь решили с теми, с кем сейчас чаще выступаем: с Фантине, с Олегом Аккуратовым, с Варварой Убель и Дианой Владимировой. Они прекрасны. Надеемся, что в следующем году выпустим еще какие-то другие композиции, но в этом году решили именно эти. Среди них замечательные песни Крылатова и других наших авторов. В общем, все наши любимые песни, которые мы поем», - рассказал музыкант.

По его словам, при исполнении этих мелодий было много импровизаций.

«Импровизации было очень много. Это же джаз, за это мы его и любим. За то, что невозможно затем повторить. Можно выучить, но повторить невозможно. Джаз прекрасно вписывается в калейдоскоп праздничных событий. Лично мой любимый джазовый новогодний альбом – оркестра Count Basie, который играет новогодние песни. Ещё мой друг Уинтон Марсалес, который записал с квартетом какое-то время назад самые известные новогодние мелодии», - сказал Бутман.