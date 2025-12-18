Джаз под Новый год: Бутман объяснил перевыпуск «Зимней сказки»
Джаз прекрасно вписывается в калейдоскоп праздничных событий, заявил в беседе с НСН народный артист РФ Игорь Бутман.
В альбом «Зимняя сказка» вошли самые известные из англоязычных и русских песен, которые поют в новогодние праздники, заявил НСН народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.
Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана в последний месяц уходящего 2025 года перевыпустит новогодний альбом «Зимняя сказка», записанный в 2016 году. В него войдут 12 российских и зарубежных новогодних композиций в исполнении таких ведущих вокалистов российской джазовой сцены, как Олег Аккуратов, Варвара Убель и Фантине, сообщил ТАСС сам джазмен. Бутман отметил, что в альбом вошли самые известные новогодние песни.
«В альбом «Зимняя сказка вошли самые известные из англоязычных и русских песен, которые поют в новогодние праздники. Мы играли и записывали их с другими солистами, а теперь решили с теми, с кем сейчас чаще выступаем: с Фантине, с Олегом Аккуратовым, с Варварой Убель и Дианой Владимировой. Они прекрасны. Надеемся, что в следующем году выпустим еще какие-то другие композиции, но в этом году решили именно эти. Среди них замечательные песни Крылатова и других наших авторов. В общем, все наши любимые песни, которые мы поем», - рассказал музыкант.
По его словам, при исполнении этих мелодий было много импровизаций.
«Импровизации было очень много. Это же джаз, за это мы его и любим. За то, что невозможно затем повторить. Можно выучить, но повторить невозможно. Джаз прекрасно вписывается в калейдоскоп праздничных событий. Лично мой любимый джазовый новогодний альбом – оркестра Count Basie, который играет новогодние песни. Ещё мой друг Уинтон Марсалес, который записал с квартетом какое-то время назад самые известные новогодние мелодии», - сказал Бутман.
Он вспомнил, как записал новогодние рождественские песни из советских мультфильмов вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджонеттом, Рэнди Брекером и Джоном Патитуччи.
«В России традиция записывать новогодние рождественские песни началась недавно. Хотя мелодии из советских мультфильмов и детских фильмов, в том числе и новогодних, я записал еще в 2007 году вместе с американскими джазменами, такими как Чик Кориа, Джек Деджонетт, Рэнди Брекер и Джон Патитуччи. Ближе к новогодним праздникам хочется освежить в памяти то, что, может быть, придется играть в эти праздники. На наших концертах мы можем себе позволить, конечно, импровизировать на какую-то мелодию, например, на «В лесу родилась елочка». Песню о елочке мы любим, она у нас получается, достаточно часто её играем. «А снег идет» тоже замечательная песня, которую мы тоже современно играем на концертах в праздничные дни», - добавил Бутман.
