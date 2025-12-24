Критик назвал альбом Билана самым интересным релизом 2025 года
Альбом певца Димы Билана Vector V стал самым интересным музыкальным релизом 2025 года, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в комментарии NEWS.ru. По его словам, новая работа артиста отсылает к периоду пика его популярности в 2000-х годах.
Эксперт отметил, что при обширной дискографии исполнителя именно альбом Vector V, выпущенный в 2025 году, заметно выделяется.
По оценке Бабичева, многие слушатели до сих пор ассоциируют Билана с хитами нулевых, в том числе с альбомом «Время-река», а также с его выступлением на «Евровидении» 2006 года, где артист занял второе место.
Критик подчеркнул, что Vector V можно рассматривать как осознанное возвращение к тому этапу творчества. По его словам, альбом стал своеобразным «приветом» прошлому периоду карьеры, в котором артист сочетает ностальгию с актуальным звучанием, не подводя при этом итогов своей музыкальной деятельности, передает «Радиоточка НСН».
