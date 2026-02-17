Опасные «кошки-мышки»: Какие сервисы «упадут» вместе с блокировкой Telegram
Артем Геллер заявил НСН, что под угрозой прежде всего все сервисы внутри самого Telegram, а Владимир Зыков напомнил, что РКН может промахнуться и уложить под блокировку несвязанные с мессенджером сайты.
Вместе с полной блокировкой Telegram в России посыпется и все, что с ним связано: подписки, чат-боты и авторизация через мессенджер. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля, утверждают источники Telegram-канал «База» в «нескольких ведомствах». Ожидается, что блокировка может стать тотальной – как с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, запрещенной в РФ за экстремизм). Роскомнадзор пока официально не комментировал информацию. Геллер раскрыл, что перестанет работать вслед за мессенджером, если это правда.
«Если и будет что-то «падать», то это сервисы, связанные с Telegram, - различные площадки и платформы. Это всевозможные подписки внутри Telegram, нотификация сообщений, уведомления об ошибках на сервисе. Это очень большой срез различных небольших сервисов. Проблема в том, что кто-то еще может не знать, что что-то было завязано на Telegram, и тоже может столкнуться со сложностями. Также могут быть проблемы с авторизацией через Telegram», - объяснил он.
В свою очередь главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков, напомнил, что из-за игры в «кошки-мышки» Роскомнадзора и мессенджера могут случайно перестать работать вообще другие сайты и сервисы.
«Telegram начинает прыгать с «айпишника» на «айпишник» и маскироваться под различный полезный трафик. В попытке вычленить сам мессенджер Роскомнадзор периодически ошибается, даже были случаи, когда они «жахали» крупные амазоновские хостинги, которыми пользуется большое количество международных российских компаний. Когда они внесли большое количество «айпишников» таких сервисов в блокировку, то вылетело просто нереальное количество различных сервисов в России. Сейчас, я так понимаю, Дуров (основатель и владелец Telegram. – Прим. НСН) снова включит в России средства обхода блокировок и продолжит игру», - рассказал он.
Также Зыков раскрыл, по какой технологии РКН может осуществлять блокировку мессенджера.
«Они как всегда блокируют по IP, сейчас у них есть TCПУ (технические средства противодействия угрозам. - Прим. НСН), на которых стоит DPI - глубокий анализ трафика. У Роскомнадзора есть железобетонное оружие – они просто начинают вырубать из Национальной системы доменных имен (НСДИ) DNS-серверы, за которыми они не хотят гоняться, и это как раз приводит к тому, что сервер сблокируется немножко на другом уровне. НСДИ была создана в рамках защиты России от потенциального отключения от глобального интернета. Но, как оказалось, если оттуда удалить какие-то сервисы, например, YouTube, то выходя с российских IP-адресов, российские IP-адреса будут ломиться на российские DNS НСДИ, и поскольку там этого DNS не окажется, то соединиться не удастся, и сервис работать не будет. Если они внесут Telegram в НСДИ, то блокировка будет как с YouTube и с WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм). Я так подозреваю, что они намекают, что вышибут Telegram как раз через такую систему», - рассказал Зыков.
При этом зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил НСН, что ему ничего не известно о полной блокировке Telegram с 1 апреля. По его мнению, сообщения об этом могут быть «юмористическим вбросом».
