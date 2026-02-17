Вместе с полной блокировкой Telegram в России посыпется и все, что с ним связано: подписки, чат-боты и авторизация через мессенджер. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля, утверждают источники Telegram-канал «База» в «нескольких ведомствах». Ожидается, что блокировка может стать тотальной – как с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, запрещенной в РФ за экстремизм). Роскомнадзор пока официально не комментировал информацию. Геллер раскрыл, что перестанет работать вслед за мессенджером, если это правда.

«Если и будет что-то «падать», то это сервисы, связанные с Telegram, - различные площадки и платформы. Это всевозможные подписки внутри Telegram, нотификация сообщений, уведомления об ошибках на сервисе. Это очень большой срез различных небольших сервисов. Проблема в том, что кто-то еще может не знать, что что-то было завязано на Telegram, и тоже может столкнуться со сложностями. Также могут быть проблемы с авторизацией через Telegram», - объяснил он.

В свою очередь главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков, напомнил, что из-за игры в «кошки-мышки» Роскомнадзора и мессенджера могут случайно перестать работать вообще другие сайты и сервисы.

«Telegram начинает прыгать с «айпишника» на «айпишник» и маскироваться под различный полезный трафик. В попытке вычленить сам мессенджер Роскомнадзор периодически ошибается, даже были случаи, когда они «жахали» крупные амазоновские хостинги, которыми пользуется большое количество международных российских компаний. Когда они внесли большое количество «айпишников» таких сервисов в блокировку, то вылетело просто нереальное количество различных сервисов в России. Сейчас, я так понимаю, Дуров (основатель и владелец Telegram. – Прим. НСН) снова включит в России средства обхода блокировок и продолжит игру», - рассказал он.