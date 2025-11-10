Киркоров и хурма: В России ждут рекордный новогодний «чёс» на корпоративах
Звезды уровня Киркорова были забукированы еще в октябре и давно «расписаны», сказал в эфире НСН Сергей Бабич, однако Алексей Полихун знает о свободных артистах.
Топовых артистов на корпоративы уже не найти, и этот Новый год станет рекордным по гонорарам, заявил в интервью НСН организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
Ранее СМИ сообщили, что певец Владимир Пресняков поднял свой гонорар за корпоративы на 300% - с 1,5 до 6 млн рублей. Бабич отметил, что гонорары выросли, а артистов уже «забукировали».
«В этом году корпоративы выросли настолько, что еще в октябре уже не было смысла букировать кого-то из артистов, потому что всех уже забукировали. Все явно почувствовали рост спроса на всю эту новогоднюю хурму. Гонорары выросли и уже нет свободных звезд. Если вы сейчас захотите Киркорова, вы его не получите ни за какие деньги в принципе, потому что он уже "расписан" весь. Этот год будет рекордным, новогодний чёс будет самым большим в истории страны», - сообщил эксперт.
Со своей стороны, управляющий партнер концертной компании «КИТ» Алексей Полихун заверил НСН, что ничего сверхъестественного в Новый год не будет, а свободных артистов хватает.
«Раскуплены не все. У нас есть еще те, кто ищет себе площадки. Идет обычный рабочий процесс, ничем не отличающийся от прошлого года. Индекс популярности никто не отменял, самые популярные артисты стоят одних денег, менее популярные – других. В каждой группе есть нераскупленные», - сообщил собеседник НСН.
Гендиректор концертного агентства «Force Events» Игорь Логачев ранее говорил каналу «Радиоточке НСН», что рэпер Макан, обещавший пойти в армию, может зарабатывать по 70 млн рублей за концерт.
