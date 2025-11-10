Топовых артистов на корпоративы уже не найти, и этот Новый год станет рекордным по гонорарам, заявил в интервью НСН организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

Ранее СМИ сообщили, что певец Владимир Пресняков поднял свой гонорар за корпоративы на 300% - с 1,5 до 6 млн рублей. Бабич отметил, что гонорары выросли, а артистов уже «забукировали».