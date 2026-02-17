«Огромные суммы»: Россиянам напомнили о штрафах за покупку авто у иностранцев
Приобретение машины у иностранного гражданина за наличные или криптовалюту повлечет за собой штраф в 20-40% от суммы следки, заявили НСН автоэксперты.
Многие россияне, кто купил автомобили за границей, оплатив покупку наличными или криптовалютой, вынуждены будут заплатить огромный штраф в Федеральную налоговую службу РФ (ФНС) из-за нарушения налогового законодательства. Единственное, на что могут рассчитывать такие автовладельцы, - минимально возможный штраф, заявили НСН автоэксперты.
Россиянам стали массово приходить штрафы от ФНС за покупку автомобиля у иностранцев за наличные или криптовалюту. Размер штрафа составляет 20-40% от суммы сделки, сообщает Telegram-канал «База». Сервис приводит в пример женщину, купившую автомобиль «Ларгус» за наличные у китайца и теперь должна оплатить штраф 600 тысяч рублей. По закону платить иностранцу можно только через уполномоченный банк, остальные способы оплаты считаются нарушением валютного контроля.
Такая норма действовали всегда, но раньше не применялась, и большинство граждан о ней даже не знали, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Чтобы такой штраф не пришел, чтобы не было нарушения валютного законодательства, нужно иностранцу оплатить стоимость автомобиля по безналичному расчету. К большому сожалению, эта действовавшая всегда норма в предыдущий период нашей жизни не применялась. Применяться она стала только последние годы. Это же была вынужденная история оплаты наличными или криптовалютой. Возможности оплаты за автомобиль, когда он покупается за рубежом, через карту или банк зачастую у людей физически нет. На снижение стоимости автомобиля или его налогообложение оплата наличными никак не влияет», - пояснил автоэксперт.
Штрафы за нарушение налогового законодательства, судя по всему, получат многие купившие за последнее время автомобили за границей. Единственная поблажка, которую может предоставить им государство, - выписать минимально возможный штраф.
«К сожалению, такой штраф прилетит многим. Для многих это действительно трагедия, плачевная ситуация, потому что они не знали об этой норме. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Мы обращались к правительству с просьбой ввести мораторий на действие этого закона, но нам ответили, что понимают ситуацию, будут рассматривать над ней, но закон отменить не могут. Единственное, на что идет государство - применяет этот штраф не в полном объеме 40%, а по минимальной ставке в 20%. Но представьте, что человек купил за 1,5 млн бюджетную машину и для него заплатить 300 тысяч рублей штрафа - огромная сумма», - рассказал вице-президент Национального автомобильного союза.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН подтвердил недопустимость оплаты автомобиля при покупке у иностранца наличными или криптокошелек.
«Примерно год назад было шумное дело, когда женщина купила автомобиль у гражданина Киргизии, и выяснилось, что есть закон, который говорит, что сделка такого рода с иностранцем должна осуществляться только через банк. Есть закон (о котором мы не знали), значит, надо следовать правилам оформления через банк. Рассчитываться наличными в этом случае нельзя», - отметил эксперт.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал НСН, что россияне покупают гибридные автомобили из-за отсутствия на рынке премиальных машин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выкручиваются и прощупывают: Чего ждать от «бюджетной» презентации Apple
- «Можно каждый день!»: Диетолог подсказала, как не толстеть от блинов
- В Совфеде заявили о серьезной работе на переговорах в Женеве
- Роскомнадзор опроверг применение мер ограничений в отношении сервисов Windows
- Операторов освободили от ответственности за отключение связи по требованию ФСБ
- Россиянам раскрыли, какие импортные товары подорожают на маркетплейсах
- «Огромные суммы»: Россиянам напомнили о штрафах за покупку авто у иностранцев
- «В кредит не хоронят»: Россиянам рассказали о «кремационной миграции»
- Госдума приняла поправки о продлении выплат многодетным семьям
- Студенты с детьми получили право на отдельное жилье в общежитии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru