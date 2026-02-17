Такая норма действовали всегда, но раньше не применялась, и большинство граждан о ней даже не знали, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Чтобы такой штраф не пришел, чтобы не было нарушения валютного законодательства, нужно иностранцу оплатить стоимость автомобиля по безналичному расчету. К большому сожалению, эта действовавшая всегда норма в предыдущий период нашей жизни не применялась. Применяться она стала только последние годы. Это же была вынужденная история оплаты наличными или криптовалютой. Возможности оплаты за автомобиль, когда он покупается за рубежом, через карту или банк зачастую у людей физически нет. На снижение стоимости автомобиля или его налогообложение оплата наличными никак не влияет», - пояснил автоэксперт.

Штрафы за нарушение налогового законодательства, судя по всему, получат многие купившие за последнее время автомобили за границей. Единственная поблажка, которую может предоставить им государство, - выписать минимально возможный штраф.

«К сожалению, такой штраф прилетит многим. Для многих это действительно трагедия, плачевная ситуация, потому что они не знали об этой норме. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Мы обращались к правительству с просьбой ввести мораторий на действие этого закона, но нам ответили, что понимают ситуацию, будут рассматривать над ней, но закон отменить не могут. Единственное, на что идет государство - применяет этот штраф не в полном объеме 40%, а по минимальной ставке в 20%. Но представьте, что человек купил за 1,5 млн бюджетную машину и для него заплатить 300 тысяч рублей штрафа - огромная сумма», - рассказал вице-президент Национального автомобильного союза.