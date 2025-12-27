СМИ выяснили, сколько смогут заработать Фоменко и Леонидов на группе «Секрет»

Артисты периодически встречаются, чтобы провести гастрольный тур за границей, отмечает издание «Абзац».

Так, в ноябре группа выступила с туром в Израиле, а в феврале следующего года запланированы пять концертов в США. По данным СМИ, доход от американских гастролей составит около 12 млн рублей — часть суммы пойдёт на оплату труда музыкантов, участвующих в концертах.

Напомним, что в классический состав «Секрета» входили Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов. Группа распалась в 1997 году, однако с тех пор неоднократно воссоединялась.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил НСН, что во второй половине 2025 года большинство артистов кратно повысили гонорары за выступления на корпоративах. Однако некоторым из них, включая Тимура Родригеза и Игоря Николаева, пришлось идти на уступки заказчиков, чтобы не остаться без выступлений.

