Песков призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров в Женеве

Он напомнил, что делегации России, США и Украины будут работаь в Швейцарии не только во вторник, но и в среду.

«Естественно, всё будет в закрытом для прессы режиме», - добавил представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что делегации РФ дано указание действовать в Женеве в рамках Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».