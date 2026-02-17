Песков призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров в Женеве

Немедленных новостей по итогам переговоров в Женеве ждать не стоит. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Европа хотела присоединиться к переговорам в Женеве

Он напомнил, что делегации России, США и Украины будут работаь в Швейцарии не только во вторник, но и в среду.

«Естественно, всё будет в закрытом для прессы режиме», - добавил представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что делегации РФ дано указание действовать в Женеве в рамках Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

