Экс-главу Курской области Смирнова поставили на учет как склонного к суициду
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова поставили на учет в следственном изоляторе как склонного к суициду. Об этом сообщил прокурор в ходе заседания в Ленинском районном суде Курска, передает ТАСС.
«Поставлен на учет как склонный к совершению суицида и членовредительству», - указал гособвинитель.
Он добавил, что бывший чиновник характеризуется отрицательно. По словам прокурора, экс-губернатор не реагировал на мероприятия воспитательной направленности.
Сам Смирнов не согласен с тем, что склонен к самоубийству и членовредительству.
Экс-губернатор занимал свой пост в 2024 году. Позднее Смирнов был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Бывший чиновник пробудет под арестом до 5 мая.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru