Поднять нельзя понизить: Артисты повысили гонорары к Новому году

ПОВЫСИЛИ ГОНОРАРЫ

Стало известно, что юморист-иноагент Максим Галкин поднял свой гонорар за новогодний корпоратив до 15,9 млн рублей. Отмечается, что новую цену артист указал лишь для российских заказчиков. По информации Telegram-канала «Mash», раньше за новогодние корпоративы Галкин получал около €80 тысяч, что по нынешнему курсу составляет примерно 8,5 млн рублей.

Накануне издание «Peopletalk» также сообщило, что в 2024 году гонорары российских звезд за новогодние выступления выросли на 20-60%. Портал передавал, что больше всего заказчикам придется заплатить за концерты певцов Сергея Шнурова и Сергея Жукова. Так, лидер группы «Ленинград» согласен выступать за 25 млн рублей, а «Руки Вверх» — примерно за 21 млн рублей.