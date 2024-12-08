Поднять нельзя понизить: Артисты повысили гонорары к Новому году
Недавно ряд политиков выступил за сокращение гонораров российских звезд особенно в преддверии новогодних голубых «огоньков» и корпоративов.
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что многие российские знаменитости подняли цены за свои новогодние выступления. Суммы достигают десятков миллионов рублей за один корпоратив. Политики уже предлагали ограничить расходы на выступления звезд определенной суммой после нескольких инцидентов. Однако звездная братия восприняла эту идею в штыки.
ПОВЫСИЛИ ГОНОРАРЫ
Стало известно, что юморист-иноагент Максим Галкин поднял свой гонорар за новогодний корпоратив до 15,9 млн рублей. Отмечается, что новую цену артист указал лишь для российских заказчиков. По информации Telegram-канала «Mash», раньше за новогодние корпоративы Галкин получал около €80 тысяч, что по нынешнему курсу составляет примерно 8,5 млн рублей.
Накануне издание «Peopletalk» также сообщило, что в 2024 году гонорары российских звезд за новогодние выступления выросли на 20-60%. Портал передавал, что больше всего заказчикам придется заплатить за концерты певцов Сергея Шнурова и Сергея Жукова. Так, лидер группы «Ленинград» согласен выступать за 25 млн рублей, а «Руки Вверх» — примерно за 21 млн рублей.
По данным источника, новогоднее выступление Григория Лепса будет стоить примерно 10-15 млн рублей, певца Леонида Агутина — 8-10 млн рублей, Zivert — шесть млн рублей. Отмечается, что около пяти млн рублей будет стоить новогоднее выступление групп «Дискотека Авария» и «Комбинация», а также DJ Smash. При этом певица Mia Boyka за новогодний корпоратив просит три млн рублей.
До этого СМИ сообщили, что гонорар обновленной группы SEREBRO составит до 1,5 млн рублей.
СПОРНЫЕ ГОНОРАРЫ
На фоне новостей о высоких гонорарах российских звезд за выступления и корпоративы депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть выплаты артистам в преддверии съемок новогодних «огоньков». По его мнению, недопустимо, чтобы знаменитости за один час выступлений получали больше, чем участник СВО за месяцы службы.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также предложил ограничить суммой в один млн рублей стоимость госзакупок на организацию концертов. По его словам, проведение дорогих развлекательных мероприятий в период спецоперации вызывает возмущение у граждан.
В связи с этим в стране разгорелся жаркий спор на тему звездных гонораров. Так, например, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что депутатам следует обсуждать более важные для страны темы, чем гонорары артистов.
«Спрос рождает предложение. Если черная икра дороже красной, то Госдума не сможет поменять ценообразование красной и черной икры. Также и с музыкой — это продукт, у которого есть своя цена. Нравится вам или нет, живите с этим. Более того, находясь на рабочем месте, больше думайте о том, что нужно стране, а не оценивайте артистов, тем более в Новый год», - сказал он в интервью НСН.
PR-продюсер артистов Тимати, Burito, «СЛОТ», экс-пресс атташе лейбла Black Star Максим Задворнов тоже поддержал артистов.
«Не все безответственно завышают свои гонорары и берут цифры из воздуха, в основном это результат многолетней тяжелой работы, определенных достижений. Другое дело, что закон не заставляет топа занижать свой гонорар. Хочет — ездит, не хочет — не ездит», - добавил он в пресс-центре НСН.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал законодательно не ограничивать гонорары артистов. По его словам, если придет осознание того, что государственный и региональный бюджет следует расходовать разумно, знаменитости сами будут требовать меньшую сумму за выступления.
«Я даже слышал, что предлагали запретить артистам получать гонорары выше одного миллиона рублей. Если речь идет о государственных тратах, то, конечно, они требуют внимательного отношения. Но, на мой взгляд, это не нужно закреплять законодательно, потому что есть контроль расходования бюджета на самых разных уровнях, есть прокуратура, наконец, есть жители населенного пункта или региона и депутаты региона, которые утверждают подобные траты. Дополнительно вводить какие-то меры всегда хуже, нежели воззвать к совести и пониманию соразмерности затрат и получить отклик», - подчеркнул он в беседе с НСН.
В свою очередь концертный директор и организатор мероприятий Денис Рольгейзер в пресс-центре НСН заметил, что нужно ограничить не гонорары артистов, а бюджет закупки.
«Тогда будут выбирать тех артистов, гонорар которых соответствует возможностям того или иного города. Если у мероприятия есть спонсор, гонорар может быть увеличен, пул артистов расширится. Но не стоит говорить о том, что нужно урезать гонорары, как это звучало изначально. Как это можно урезать, если затраты артистов топ-уровня гораздо больше предложенного бюджета», - объяснил он.
До этого певица Вика Цыганова поддержала инициативу депутатов Государственной Думы по ограничению гонораров исполнителям суммой в один миллион рублей, подчеркнув, что российским звездам следует «быть скромнее».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Народный артист России, певец Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в 2024 году.
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