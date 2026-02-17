«В кредит не хоронят»: Россиянам рассказали о «кремационной миграции»
В одном регионе кремация сегодня обойдется в 14 тысяч рублей, а в другом – 60 тысяч рублей, но это в любом случае будет в два раза дешевле, чем захоронение на кладбище, рассказал НСН Алексей Сулоев.
В России на данный момент функционирует всего 38 крематориев, поскольку они есть не в каждом регионе, нередко к стоимости услуги добавляются значительные транспортные расходы, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев.
Кремация в России выросла в цене из-за повышения тарифов ЖКХ, в среднем услуга подорожала на 20 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «База». Отмечается, что в Москве и Московской области ГБУ «Ритуал» поднял цены на 20-45 тысяч – до 80-85 тысяч рублей. Рост цен также наблюдается в Новосибирске (+17 тысяч рублей), Мурманске (+15 тысяч рублей) и Екатеринбург (+1–5 тысяч рублей). Однако Сулоев сообщил, что кремация в России обходится минимум в два раза дешевле захоронения на кладбище.
«Никто в кредит не хоронит. Для социально незащищенных у нас есть бесплатные похороны. Если у человека есть родственники, у них есть деньги, чтобы похоронить. Дальше люди выбирают: дорогой гроб или дешевый, место на кладбище или кремация. В России кремацию выбирают из-за экономии, она всегда обходится минимум в два раза дешевле. Также при кремации можно похоронить урну в любую могилу, если есть родственники, не дожидаясь санитарного срока. Естественно, кремация дорожает, если подорожал газ, материалы. Но говорить о подорожании на 20% неправильно, потому что, по большому счету, нет статистики. Росстат, который дает информацию, считает только муниципальные предприятия. В одном месте кремация стоит 60 тысяч, в другом - 14 тысяч», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в России наблюдается нехватка крематориев, и к стоимости услуги в соседнем регионе нередко добавляются расходы по транспортировке.
«В России сегодня 38 крематориев. Один крематорий на четыре миллиона человек, а по американскому нормативу, например, должен быть один крематорий на 150 тысяч человек, по европейскому - один крематорий на 250 тысяч человек. В России в некоторых городах-миллионниках до сих пор нет крематориев. Если в регионе их нет, везут кремировать за тысячу километров. Даже сложился термин «кремационная миграция». К примеру, когда из Оренбурга везут кремировать в Нижний Тагил, одна транспортировка обходится в 36 тысяч. Кремация – тренд во всем мире. Рост – на 5% в год, в России рост 3-4% в год. В Москве сегодня кремируется порядка 75%, в Санкт-Петербурге 74%. В Сибири, на Урале - 60%», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что россияне стали отдавать предпочтение картонным гробам, вместо деревянных. Уточнялось, что они более экономичны и экологичны. Стоимость картонных ящиков составляет 1,5-6 тысяч рублей, тогда как гробы из отполированной древесины стоят до 200 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».
