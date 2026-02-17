По словам собеседника НСН, в России наблюдается нехватка крематориев, и к стоимости услуги в соседнем регионе нередко добавляются расходы по транспортировке.

«В России сегодня 38 крематориев. Один крематорий на четыре миллиона человек, а по американскому нормативу, например, должен быть один крематорий на 150 тысяч человек, по европейскому - один крематорий на 250 тысяч человек. В России в некоторых городах-миллионниках до сих пор нет крематориев. Если в регионе их нет, везут кремировать за тысячу километров. Даже сложился термин «кремационная миграция». К примеру, когда из Оренбурга везут кремировать в Нижний Тагил, одна транспортировка обходится в 36 тысяч. Кремация – тренд во всем мире. Рост – на 5% в год, в России рост 3-4% в год. В Москве сегодня кремируется порядка 75%, в Санкт-Петербурге 74%. В Сибири, на Урале - 60%», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что россияне стали отдавать предпочтение картонным гробам, вместо деревянных. Уточнялось, что они более экономичны и экологичны. Стоимость картонных ящиков составляет 1,5-6 тысяч рублей, тогда как гробы из отполированной древесины стоят до 200 тысяч, напоминает «Радиоточка НСН».

