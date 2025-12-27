СМИ: Киркоров планирует заработать миллионы за концерт в Абу-Даби
В новогодние праздники народный артист России Филипп Киркоров планирует выступить с концертом в престижном отеле Абу‑Даби в компании певицы Мари Краймбрери, сообщает издание «Абзац».
Стоимость билетов на шоу «поп‑короля», как сам себя называет исполнитель, начинается от 40 тысяч рублей, и большая часть мест в зале уже раскуплена. По данным издания «Абзац», совместный зарубежный тур артистов может принести им свыше 20 миллионов рублей. При этом организация визита Киркорова в ОАЭ обходится местным промоутерам в значительную сумму из‑за его жёстких требований: артиста должны встретить у трапа самолёта на белом лимузине в сопровождении полицейских автомобилей, разместить в лучшем отеле города и обеспечить присутствие личного повара в команде сопровождения.
Несмотря на высокие запросы в организационных вопросах, в гастрономических предпочтениях певец довольно скромен: перед выходом на сцену он предпочитает оставаться голодным, а в гримёрке обязательно должны быть бутерброды с докторской колбасой, сыр, зефир, негазированная вода и апельсиновый сок. Помимо зарубежных гастролей, Киркоров намерен активно выступать и в России, где его гонорар за частные мероприятия считается одним из самых высоких в отечественном шоу‑бизнесе — за корпоратив певец запрашивает 25 миллионов рублей.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил НСН, что во второй половине 2025 года большинство артистов кратно повысили гонорары за выступления на корпоративах. Однако некоторым из них, включая Тимура Родригеза и Игоря Николаева, пришлось идти на уступки заказчиков, чтобы не остаться без выступлений.
