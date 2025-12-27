СМИ: Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года
Лидером по заработкам среди артистов в 2025 году стал 20‑летний певец Ваня Дмитриенко: за 33 концерта он получил 924 миллиона рублей, пишет издание Starhit.
Второе место в рейтинге занял Григорий Лепс — его доход от 79 шоу составил 908,5 миллиона рублей. Надежда Кадышева, народная артистка России, заработала 900 миллионов рублей, выступив 36 раз.
Татьяна Буланова, известная хитом «Ясный мой свет», за год провела 149 концертов и получила гонорар в размере 745 миллионов рублей. Замкнул пятёрку Сергей Лазарев: 75 его выступлений принесли ему 637,5 миллиона рублей.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил НСН, что во второй половине 2025 года большинство артистов кратно повысили гонорары за выступления на корпоративах. Однако некоторым из них, включая Тимура Родригеза и Игоря Николаева, пришлось идти на уступки заказчиков, чтобы не остаться без выступлений.
