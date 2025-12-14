СМИ: Выступления Дмитрия Маликова подорожали вдвое

Стоимость выступлений певца Дмитрия Маликова за год увеличилась в 2,5 раза. Об этом сообщает Тelegram-канал «Shot».

Издание писало, что еще в январе прошлого года артист соглашался выступать за 1,5 млн рублей. Однако за это время Маликов начал активно заниматься продвижением в соцсетях и публиковать мемы и видео с ИИ, что помогло привлечь молодую аудиторию.

«Предсказуемый деликатес»: Как поменялось творчество «Guns N’Roses»

По данным источника, к концу года певец увеличил свой гонорар до 4 млн рублей. Кроме того, Маликов уже анонсировал масштабный тур по России, в рамках которого планирует совмещать концертную деятельность с созданием контента для соцсетей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал тех, кто возмущается многомиллионными гонорарами звезд в период новогодних корпоративов, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КонцертМузыкаПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры