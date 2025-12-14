СМИ: Выступления Дмитрия Маликова подорожали вдвое

По данным источника, к концу года певец увеличил свой гонорар до 4 млн рублей. Кроме того, Маликов уже анонсировал масштабный тур по России, в рамках которого планирует совмещать концертную деятельность с созданием контента для соцсетей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал тех, кто возмущается многомиллионными гонорарами звезд в период новогодних корпоративов, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».