Самый заметный рост туристического потока среди регионов России в 2025 году показала Карачаево-Черкесия, количество размещенных гостей выросло в 2,4 раза, до 314,3 тысячи человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков CMWP. Также точками притяжения стали Архыз и Домбай. Нарастить турпоток почти в 1,5 раза удалось и Тверской области. Рост числа путешествий показали Ярославская и Нижегородская области. «Аутсайдерами» стали Краснодарский край и Дагестан. Горин заметил, что по итогу 2025 года динамика роста внутреннего туризма в целом уступила показателям 2024 года.

«Если внутренний турпоток в 2024 году вырос более чем на 10%, то в 2025 году произошло замедление, рост составил 5,8%. В выездном туризме рост составил 16%, из страны путешествовать отправилось фактически на три миллиона больше человек. В статистике по городам по Краснодарскому краю цифра связана с падением Анапы на 50-60% год к году. Регионы, которые показывают положительную динамику: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и «Золотое кольцо». По городам «Золотого кольца» это связано с возможностью коротких путешествий. Основной вопрос роста или падения туризма – цены. Также в прошлом году с туристическими целями Россию посетило один миллион 600 тысяч человек пакетных туристов. Была отмена виз с Китаем, Иорданией, сейчас отмена виз с Саудовской Аравии. Первые лидеры по въездному туризму - Китай, Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока. Есть перспективы роста въездного турпотока. В прошлом году он показал рост 4%», - сказал он.