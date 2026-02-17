Калининград и Дальний Восток: Какие регионы выберут туристы в 2026 году
Внутренний турпоток в России по итогу 2025 года вырос всего на 5,8%, тогда как в 2024 году рост превышал 10%, рассказал НСН Дмитрий Горин.
Наиболее популярными направлениями внутреннего туризма останутся Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Калининградская область, Дальний Восток и курорты Краснодарского края, а для привлечения туристов в прочие регионы необходимо строить больше гостиниц, заявил в беседе с НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Самый заметный рост туристического потока среди регионов России в 2025 году показала Карачаево-Черкесия, количество размещенных гостей выросло в 2,4 раза, до 314,3 тысячи человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков CMWP. Также точками притяжения стали Архыз и Домбай. Нарастить турпоток почти в 1,5 раза удалось и Тверской области. Рост числа путешествий показали Ярославская и Нижегородская области. «Аутсайдерами» стали Краснодарский край и Дагестан. Горин заметил, что по итогу 2025 года динамика роста внутреннего туризма в целом уступила показателям 2024 года.
«Если внутренний турпоток в 2024 году вырос более чем на 10%, то в 2025 году произошло замедление, рост составил 5,8%. В выездном туризме рост составил 16%, из страны путешествовать отправилось фактически на три миллиона больше человек. В статистике по городам по Краснодарскому краю цифра связана с падением Анапы на 50-60% год к году. Регионы, которые показывают положительную динамику: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и «Золотое кольцо». По городам «Золотого кольца» это связано с возможностью коротких путешествий. Основной вопрос роста или падения туризма – цены. Также в прошлом году с туристическими целями Россию посетило один миллион 600 тысяч человек пакетных туристов. Была отмена виз с Китаем, Иорданией, сейчас отмена виз с Саудовской Аравии. Первые лидеры по въездному туризму - Китай, Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока. Есть перспективы роста въездного турпотока. В прошлом году он показал рост 4%», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что для дальнейшего развития внутреннего туризма необходимо вкладывать деньги в развитие инфраструктуры.
«Благодаря классификации гостиниц, в городах, где есть инвестиции в инфраструктуру, виден результат. Есть национальные туристические маршруты, когда регион продвигает себя. Это Карелия, русский север, Мурманская область. В рамках национального проекта стоит задача увеличить число путешественников, но она будет выполнима только при строительстве новых гостиниц. К сожалению, окупаемость объектов очень длинная - 15-20 лет. Рост налоговой нагрузки, введение туристического налога - все это негативно сказывается на большем развитии внутреннего туризма. Несмотря на рост выездного туризма, внутренних путешествий существенно больше – соотношение один к трем. Но чтобы достичь цифры в 140 миллионов путешествий к 2030-му году, важно строительство гостиниц и доступные виды размещения и путешествий. Потребители выбирают в том числе по цене», - заявил Горин.
По его словам, по итогу 2026 года в топ направлений внутреннего туризма помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края могут попасть Карелия, Калининградская область и Дальний Восток.
«Архыз, Домбай и многие другие курорты стали круглогодичными. Этот сегмент очень стабильный. Круглогодичная загрузка важно. Часть курортов более сезонные, особенно на черноморском побережьем. Развитие природных возможностей, спортивного отдыха, активного отдыха с походами, экскурсиями - возможности региона. При этом самые популярные направления сегодня - регионы с хорошей инфраструктурой и возможностями оздоровительного отдыха. В период отпуска туристам особенно важен отдых на море. Поэтому все курорты на Черноморском побережье будут востребованы. Только по Анапе вопрос до конца не определен, ждем решения Роспотребнадзора. Другие лидеры - Москва, Санкт-Петербург. Там есть внутренний поток туристов, въездной турпоток увеличивается из иностранных стран. Но динамика может быть и в других регионах. Мы сейчас ее видим на Дальнем Востоке, в Карелии, в Калининградской области. Также показывает стабильный рост на 10% такой летний вид отдыха, как речные круизы», - сообщил он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда. По его словам, потребуются годы, чтобы привести в равновесие спрос и предложение в ряде регионов России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студенты с детьми получили право на отдельное жилье в общежитии
- В России утвердили новый ГОСТ по отделке в новостройках
- Опасные «кошки-мышки»: Какие сервисы «упадут» вместе с блокировкой Telegram
- Песков призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров в Женеве
- Калининград и Дальний Восток: Какие регионы выберут туристы в 2026 году
- В Минфине заявили, что россияне тратят у букмекеров 2 трлн рублей в год
- Экс-главу Курской области Смирнова поставили на учет как склонного к суициду
- В Неаполе из-за пожара обвалился купол исторического театра «Саннадзаро»
- Депутат Свинцов не подтвердил тотальную блокировку Telegram c 1 апреля
- Идеальный вариант? Лукашенко предложит Трампу отправить Мадуро в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru