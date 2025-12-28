Долина выложила грустную песню после переезда из квартиры в Хамовниках
Народная артистка России Лариса Долина в ночь на 26 декабря представила новую композицию под названием «Последнее прощай». Трек опубликован на странице певицы в соцсети «ВКонтакте».
Песня посвящена расставанию с близким человеком.
25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье и постановил выселить Долину из спорного жилья, а также снять с регистрационного учёта ее её дочь и внучку. Решение вступило в силу немедленно.
Ранее, 16 декабря, Верховный суд РФ окончательно подтвердил право Полины Лурье на квартиру, купленную у певицы за 112 миллионов рублей. Суд отменил предыдущие решения, согласно которым недвижимость оставалась за Долиной, настаивавшей, что сделка была совершена под воздействием мошенников.
