«Чебурашка», Паттинсон и «Коммерсант»: Что привлекло россиян в кинотеатры в 2026 году
Успешный прокат драмы «Коммерсант» доказал, что российским зрителям интересны не только сказки, кроме того аудитория проявляет интерес к новым зарубежным жанровым новинкам, которые отдельные критики называют «кино для зумеров».
Хотя семейное кино по-прежнему остается главным трендом кинохождения, начало 2026 года также показало и более любопытные тенденции. К примеру, зрители все чаще обращают взор на жанровое кино, что подтверждают сборы драмы «Коммерсант» или успех экранизации «Твое сердце будет разбито».
Сразу шесть фильмов в начале 2026 года смогли освоить кассу в 500-900 миллионов рублей. Еще шесть картин, четыре сказки и два зарубежных релиза, заработали более миллиарда рублей. Для сравнения в 2025 кассу в миллиард освоили лишь пять картин, но все они были российского производства.
СКАЗОЧНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Заметное место в списке самых кассовых релизов начала года ожидаемо заняли сказки. Помимо участников масштабной новогодней битвы – фильмов «Чебурашка 2» (6 миллиардов сборов, 11,8 миллиона зрителей), «Простоквашино» (2,4 миллиарда рублей, 4,9 миллиона зрителей) и «Буратино» (2,3 миллиарда рублей, 4,6 миллиона зрителей) – заметный результат показала и «Сказка о царе Салтане» (2 миллиарда рублей, 5 миллионов зрителей).
Если повышенный интерес к новым релизам в январе отчасти можно объяснить привычкой кинохождения в новогодние праздники, то экранизации произведения Александра Пушкина от Сарика Андреасяна помогло позитивное «сарафанное радио». Сам режиссер в интервью НСН отмечал, что сказки, подобно зарубежным картинам по комиксам, — семейное кино, потому тренд на них в прокате будет долгим и устойчивым.
Вслед за «Сказкой о царе Салтане» в марте 2026 года Андреасян также представил картину «Домовенок Кузя 2». Картина не пополнила список миллиардеров, но заработала внушительные 890 миллионов рублей. Ее посмотрели 2,3 миллиона зрителей.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ХИТЫ
Но не только сказки в начале 2026 года смогли привлечь внимание россиян. За неполные шесть месяцев в прокат выходило немало проектов на взрослую аудиторию. Сборы некоторых таких проектов стали удивлением для кинотеатров. К примеру, с 8 января в России представили американский триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях. Общие сборы релиза от компании Lionsgate по итогу многих недель проката составили почти 1,4 миллиарда рублей. Фильм привлек 2,4 миллиона зрителей.
Коммерчески успешной «Горничная» оказалась и в мировом прокате, в котором стартовала с 19 декабря 2025 года. Сборы триллера превысили 401 миллион долларов при бюджете в 35 миллионов долларов. На фоне таких результатов создатели уже объявили о продолжении под названием «Секрет горничной». Фильм может появиться в мировых кинотеатрах в декабре 2027 года.
Шестым миллиардером 2026 года стал байопик «Майкл». Картина сосредоточена на сложных отношениях Майкла Джексона с отцом и старте сольной карьеры поп-исполнителя отдельно от Jackson 5. Мировые сборы ленты превысили 932,2 миллиона долларов, что сделало ее самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино. За рубежом картину представили в апреле 2026 года, в России же только с 28 мая. Меньше чем за месяц «Майкл» собрал в прокате 1,1 миллиарда рублей, его посмотрели 2 миллиона зрителей.
КИНО ДЛЯ ЗУМЕРОВ
«Горничная» и «Майкл» - не единственные громкие зарубежные новинки в российском прокате. Также отличилась мелодрама «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном. Картина вышла в кинотеатрах с 9 апреля. Сборы с учетом показов на языке оригинала с субтитрами составили 636,7 миллиона рублей.
Помимо звездных голливудских актеров на главных ролях «Вот это драма!» интересна тем, что сюжет развивается наперекор всем жанровым шаблонам. Это не классическая история любви, к которой зрителей приучили мелодрамы нулевых и десятых. Картина предлагает аудитории буквально подсмотреть за чужими отношениями без прикрас. Без социальной проблематики и сатиры тоже не обходится. Моментами лента скорее напоминает триллер, а не ромком. Пока одни критики классифицируют картину, как мелодраму нового поколения, другие отмечают, что зумерам просто не близка концепция «Долго и счастливо» с идеальной свадьбой героев в финале.
Аналогично хоррор «Закулисье реальности» скорее работает на молодую аудиторию, что не мешает картине показывать достойные результаты в российском прокате. Фильм представили в начале июня, в нем нет ярких медийных лиц, которые были бы знакомы каждому второму российскому зрителю, но сборы за 2 недели превысили 400 миллионов рублей.
Сюжет при этом прост – однажды неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина. Мужчина погружается в бесконечный лабиринт извилистых желтых коридоров, и мир в этом пространстве не подчиняется логике. Как отмечал в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, фильмом ужасов картину можно назвать с натяжкой. Скорее «Закулисье реальности» подобно проекту «Вот это драма!» переизобретает кино для молодого зрителя.
«Как и в остальных странах мира, мы наблюдаем за тем, как новые веяния от молодых кинематографистов-ютуберов ставят рекорды. Пришли люди, которые делают фильмы для молодого зрителя, которого они знают, которого они вскормили и воспитали своим контентом на YouTube. Теперь это происходит уже на больших экранах кинотеатров», - сообщал эксперт.
Новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» тоже хорошо проявил себя в российском прокате. Картину представили с 21 мая, меньше чем за месяц она заработала 480,9 миллиона рублей. Фильм посмотрели 788,1 тысяча зрителей.
Немного меньше, 387,6 миллиона рублей, освоил «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Картина получила девять номинаций на премию «Оскар» 2026 года. В российских кинотеатрах ее посмотрели почти 603 тысячи зрителей.
ТЕНЬ СБОРОВ
Заметно выросли в первой половине 2026 года и сборы теневого проката. Для сравнения в 2025 году по данным ЕАИС Фонда кино в топ-20 самых кассовых фильмов не нашлось места короткометражкам, за которыми обычно скрываются показатели предсеансового обслуживания. За неполные 6 месяцев 2026 года короткометражное кино «Соната» заработала 629,3 миллиона рублей. Это больше, чем самые скромные сборы в списке кассовых релизов 2025 года.
Подсчеты сборов для фильмов, выходящих в прокат неофициально, затруднены. Однако, судя по резонансу в соцсетях, можно допустить, что точно не прошли незамеченными такие картины, как «Аватар: Пламя и пепел», мультфильмы «Зверополис 2» и «Прыгуны», «Дьявол носит Prada 2», «Мортал Комбат 2», а также фантастическая драма «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом.
СИЛА ЖАНРА
Среди жанровых успехов российского кино в начале 2026 года тоже отличились фильмы от молодых авторов либо же для молодой аудитории. Так с 26 марта в прокате представили картину «Твое сердце будет разбито». Лента стала экранизацией одноименного бестселлера российской писательницы Анны Джейн.
Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. В чем-то завязку можно соотнести с известными примерами зарубежного подросткового кино, например, с кинодилогией «Три метра над уровнем неба».
Российский фильм с Вероникой Журавлевой, Даниэлем Вегасом и Иваном Трушиным заработал почти 930 миллионов рублей. Картина привлекла почти 2 миллиона зрителей. Уже известно, что проект получит продолжение и будет показан в странах Латинской Америки. При этом продюсер картины Люся Дадальян в интервью НСН допустила, что важной составляющей такого успеха стал честных подход к работе.
«Подростковая и молодежная аудитория — огромный сегмент, который тонко чувствует фальшь. Если с ним говорить честно, он отвечает огромной вовлеченностью. Мне кажется, успех нашего фильма показывает индустрии, что такие истории востребованы и могут быть коммерчески успешными», - заметила она.
Хорошие сборы в прокате показала и драма «Коммерсант» с Александром Петровым и рэпером Хаски (Дмитрий Кузнецов), основанная на автобиографическом бестселлере «Сажайте, и вырастет» Андрея Рубанова. Полнометражный дебют молодых режиссеров Федора и Никиты Кравчуков появился в прокате с 23 апреля. В итоге фильм стал самым кассовым релизом мая, его посмотрело 912 тысяч человек. Общие сборы в прокате составили почти 500 миллионов рублей. С подобными цифрами релиз вполне может попасть в топ-20 самых кассовых релизов года. Результат также свидетельствует, что, хотя показатели семейного кино всегда будут выше, российскому зрителю интересны не только сказки.
ВЕРА В ЛЕТО
Важным моментом для индустрии также может стать лето 2026 года. В прошлом году все надежды кинотеатров были связаны с музыкальной комедией «Плагиатор», которая выходила в июле. Однако сборы составили лишь 168,7 миллиона рублей – ни оригинальная завязка, ни обилие хитов не помогли.
Возможно, по этой причине на лето 2026 года продюсеры припасли только проверенные релизы. С 11 июня на большом экране представили комедию «Холоп 3». На этот раз перевоспитывать в кино будут не одного мажора, а сразу супружескую пару, которую на экране воплотили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Строптивых взрослых отправляют во времена Петра I. Эту роль в картине примерит на себя герой Милоша Биковича. В беседе с журналистами он отметил, что третья часть получилась очень солнечной и трогательной.
«Яркое, солнечное, динамичное, смешное и трогательное кино! Настоящее летнее путешествие в Турцию на корабле. Мне было интересно, мы шутили, искали юмор», — сказал артист.
Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей. «Холоп 3» - первая часть франшизы, которая выходит летом, а не в Новый год. За первый уикенд лента собрала 259,7 миллиона рублей, возглавив российский кинопрокат. Хотя цифры заметно уступают показателям первых двух частей, которые зарабатывали 200-400 миллионов не за уикенд, а за каждый день проката, кинотеатры настроены оптимистично.
В июле на большие экраны должна выйти картина «На деревню дедушке 2». Первая часть в 2025 году заработала в прокате 854 миллиона рублей. В продолжении помимо Юрий Стоянов зритель также увидит Федора Добронравова, и противостояние героев, несомненно усилит комедийный эффект.
На август намечена премьера сказки – «Последний богатырь. Колобок». Эта франшиза тоже хорошо знакома зрителю, первый фильм вышел еще в 2017 году. Помимо прочего ожидается полнометражное кино «Смешарики сквозь вселенные». За сценарий отвечал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Роли в картине исполнили Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Лыков и другие, напоминает «Радиоточка НСН».
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