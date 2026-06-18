КИНО ДЛЯ ЗУМЕРОВ

«Горничная» и «Майкл» - не единственные громкие зарубежные новинки в российском прокате. Также отличилась мелодрама «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном. Картина вышла в кинотеатрах с 9 апреля. Сборы с учетом показов на языке оригинала с субтитрами составили 636,7 миллиона рублей.

Помимо звездных голливудских актеров на главных ролях «Вот это драма!» интересна тем, что сюжет развивается наперекор всем жанровым шаблонам. Это не классическая история любви, к которой зрителей приучили мелодрамы нулевых и десятых. Картина предлагает аудитории буквально подсмотреть за чужими отношениями без прикрас. Без социальной проблематики и сатиры тоже не обходится. Моментами лента скорее напоминает триллер, а не ромком. Пока одни критики классифицируют картину, как мелодраму нового поколения, другие отмечают, что зумерам просто не близка концепция «Долго и счастливо» с идеальной свадьбой героев в финале.

Аналогично хоррор «Закулисье реальности» скорее работает на молодую аудиторию, что не мешает картине показывать достойные результаты в российском прокате. Фильм представили в начале июня, в нем нет ярких медийных лиц, которые были бы знакомы каждому второму российскому зрителю, но сборы за 2 недели превысили 400 миллионов рублей.

Сюжет при этом прост – однажды неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина. Мужчина погружается в бесконечный лабиринт извилистых желтых коридоров, и мир в этом пространстве не подчиняется логике. Как отмечал в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, фильмом ужасов картину можно назвать с натяжкой. Скорее «Закулисье реальности» подобно проекту «Вот это драма!» переизобретает кино для молодого зрителя.

«Как и в остальных странах мира, мы наблюдаем за тем, как новые веяния от молодых кинематографистов-ютуберов ставят рекорды. Пришли люди, которые делают фильмы для молодого зрителя, которого они знают, которого они вскормили и воспитали своим контентом на YouTube. Теперь это происходит уже на больших экранах кинотеатров», - сообщал эксперт.