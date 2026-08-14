В трех районах Донецка остались без света почти 30 тысяч абонентов

Около 30 тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения после аварийного отключения трансформаторных подстанций. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин на платформе «Макс».

Как отметил градоначальник, в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах зафиксировали аварийное отключение 188 трансформаторных подстанций.

«Без электроэнергии остаются 29634 абонента», - указал Кулемзин.

Ведутся работы по восстановлению подачи электричества.

Ранее в Севастополе из-за атаки ВСУ произошло временное отключение электроэнергии, пишет Ura.ru.

