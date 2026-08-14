В СЖР призвали ввести обязательную маркировку для ИИ-контента
Союз журналистов России выступил за введение обязательной маркировки созданных с использованием искусственного интеллекта материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработанные объединением рекомендации для прессы.
Так, в начале или конце материала следует ввести обязательный дисклеймер, который раскрывает факт использования ИИ. Аутентичный контент не нужно маркировать как сгенерированный во избежание путаницы.
«Маркировку следует делать содержательной: указывать не только факт применения, но и конкретную роль ИИ (генерация черновика, перевод, редактирование) и участвовал ли в проверке живой человек», - говорится в документе.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта в России, напоминает Ura.ru.
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