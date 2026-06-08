Успехи в российском прокате фильма «Закулисье реальности» связаны с тинейджерами, выросшими на YouTube-контенте, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Хоррор Кейна Парсонса «Закулисье реальности» стал самым кассовым фильмом в истории студии A24, заработав за десять дней в мире $212,6 млн. В российский прокат картина вышла 4 июня и собрала на сегодня около 190 млн рублей. Согласно сюжету фильма, продавец мебели попадает в бесконечный лабиринт, он снят по мотивом так называемой «крипипасты» - городской легенде из интернета. Исаев усмотрел в этом новый тренд.