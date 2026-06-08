Тинейджеры и ютуберы: Кто сделал кассу ужастику «Закулисье реальности»
Новые кинематографисты формируют интересные тренды, которые перешли с YouTube на большие экраны, сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Успехи в российском прокате фильма «Закулисье реальности» связаны с тинейджерами, выросшими на YouTube-контенте, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Хоррор Кейна Парсонса «Закулисье реальности» стал самым кассовым фильмом в истории студии A24, заработав за десять дней в мире $212,6 млн. В российский прокат картина вышла 4 июня и собрала на сегодня около 190 млн рублей. Согласно сюжету фильма, продавец мебели попадает в бесконечный лабиринт, он снят по мотивом так называемой «крипипасты» - городской легенде из интернета. Исаев усмотрел в этом новый тренд.
«Фильмом ужасов эту картину можно назвать с натяжкой, это новое восприятие данного жанра. Как и в остальных странах мира, мы наблюдаем за тем, как новые веяния от молодых кинематографистов-ютуберов ставят рекорды. Пришли люди, которые делают фильмы для молодого зрителя, которого они знают, которого они вскормили и воспитали своим контентом на YouTube. Теперь это происходит уже на больших экранах кинотеатров. Это очень интересные тренды, которые мы чуть ранее наблюдали при старте "Обсессии", а сейчас это происходит на "Закулисье реальности". Цифры очень достойные для данного жанра. Но это кино все-таки больше не для взрослой аудитории, а, скорее, для тинейджерской, young adult, возраста 20+», - отметил эксперт.
По словам Исаева, в России формируется «пласт» фильмов, контрастирующих со сказками.
«Зрители более старшего возраста на "Закулисье реальности" не идут, им такое кино не до конца интересно и понятно. При этом то, что в целом контент 18+ за последнее время очень достойно себя показывает в кинотеатрах - это отрадный знак, подтверждающий, что более зрелая, думающая аудитория хочет смотреть в кинотеатрах интересные проекты. Мы видели это и на "Коммерсанте" с Сашей Петровым, и на "Обсессии", и на "Майкле", на который идет совершенно разная аудитория. Тем не менее, это всё пласт фильмов, который контрастирует со сказками, от которых аудитория уже устала», - заключил собеседник НСН.
Байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне «Майкл» заработал в российском прокате на сегодняшний день более 730 млн рублей. Основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов ранее допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что «Майкл» может приблизиться по сборам в РФ к «Богемской рапсодии», рассказывающей о жизни Фредди Меркьюри.
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