«Малыш» и «Горничная»: Какие фильмы привлекли в кинотеатры 50 миллионов зрителей
Хотя в мае кинотеатрам не хватило сильного военного кино, общие сборы фильмов в начале 2026 года сошлись с ожиданиями, сказал НСН Алексей Воронков.
Военный фильм «Малыш», новогодние сказки и триллер «Горничная» с Сидни Суини обеспечили кинотеатрам почти 50 миллионов зрителей, но это плановый показатель, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров России (АВК) Алексей Воронков.
Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова. Воронков заметил, что кинотеатры заработали больше, чем за аналогичный период 2025 года, но прорывов в посещаемости не наблюдается.
«Новогодние семейные картины отработали свое. Если брать совокупные сборы, Новый год отлично выжил на российских картинах. Пока по сумме этот год отработал чуть лучше, но не сказал бы, что выросла посещаемость. Для нас 50 миллионов зрителей за первые пять месяцев – план, а не выше плана. Среди релизов "Горничная" сработала намного лучше ожиданий. "Твое сердце будет разбито" скорее попали в прогнозируемый эстимейт, чем сработали лучше. Из интересных моментов, которые были весной, я бы отметил фильм "Малыш" - первая картина про СВО, которая вышла за планку в 200 миллионов. Это победа современного патриотического кино. Если будут выходить другие фильмы такого уровня про СВО, думаю, маховик раскрутится», - сказал он.
Как уточнил собеседник НСН, в мае кинотеатрам не хватило сильного военного кино.
«Были "Ангелы Ладоги", которые отработали, но не дотянули до 500-600 миллионов. "Литвяк" сработал крайне плохо. Возможно, на свой потенциал. Но в майский период мы несколько лет подряд приучаем зрителей к военным картинам. Пока не получается первые 10 дней, посвященные празднованию победы в Великой Отечественной войне, вытянуть на достойный уровень. Хотя, если сравнить майские сборы этого года с прошлым, в принципе показатели на одном и том же уровне», - уточнил Воронков.
По его словам, с учетом релизов, запланированных на вторую половину 2026 года, совокупные сборы кинотеатров могут превысить показатель 2025 года.
«В июне выходит "Холоп 3". Затем вторая часть "На деревню дедушке". Первая картина была удивительным открытием прошлого года, чего никто не прогнозировал. Надеемся, вторая часть повторит сборы первой. На август стоит "Колобок" по франшизе "Последнего богатыря". Летом будет пустовато, что нивелирует всплеск сборов в первом квартале. Хорошо, что есть три эти картины, без них можно было бы закрывать кинотеатры на лето. С сентября каждый месяц ожидается несколько картин с потенциально большой посещаемостью. Надеемся, что лето с осенью отработают, и в конце года мы выйдем на те же 120-125 миллионов рублей. В 2025 году мы собрали всего лишь 118 миллионов, отработав по посещаемости на 8 миллионов меньше, чем в 2024 году», - заявил он.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в разговоре с НСН отметила, что фильм «Холоп 3» Клима Шипенко вполне может собрать миллиард даже в летний сезон проката, поскольку сегодня не хватает контента для взрослой аудитории.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА в Азовском море
- Атакуют всех: Россия призвала страны объединиться в борьбе с мошенничеством
- «Малыш» и «Горничная»: Какие фильмы привлекли в кинотеатры 50 миллионов зрителей
- С оглядкой на инфляцию: Когда в России снизят ставку до 12%
- Песков: Путин ознакомился с открытым письмом Зеленского
- В Совбезе РФ объяснили, зачем на самом деле США нужен «Маршрут Трампа»
- В Роскачестве предупредили о сенсорной перегрузке от мобильных приложений
- Грефу можно: Врач рассказал, кому опасно бегать утром при недосыпе
- В порту в Румынии взорвался морской дрон
- Захарова: США и Британия не выдержали бы ни одной санкции