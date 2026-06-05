Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова. Воронков заметил, что кинотеатры заработали больше, чем за аналогичный период 2025 года, но прорывов в посещаемости не наблюдается.

«Новогодние семейные картины отработали свое. Если брать совокупные сборы, Новый год отлично выжил на российских картинах. Пока по сумме этот год отработал чуть лучше, но не сказал бы, что выросла посещаемость. Для нас 50 миллионов зрителей за первые пять месяцев – план, а не выше плана. Среди релизов "Горничная" сработала намного лучше ожиданий. "Твое сердце будет разбито" скорее попали в прогнозируемый эстимейт, чем сработали лучше. Из интересных моментов, которые были весной, я бы отметил фильм "Малыш" - первая картина про СВО, которая вышла за планку в 200 миллионов. Это победа современного патриотического кино. Если будут выходить другие фильмы такого уровня про СВО, думаю, маховик раскрутится», - сказал он.

Как уточнил собеседник НСН, в мае кинотеатрам не хватило сильного военного кино.

«Были "Ангелы Ладоги", которые отработали, но не дотянули до 500-600 миллионов. "Литвяк" сработал крайне плохо. Возможно, на свой потенциал. Но в майский период мы несколько лет подряд приучаем зрителей к военным картинам. Пока не получается первые 10 дней, посвященные празднованию победы в Великой Отечественной войне, вытянуть на достойный уровень. Хотя, если сравнить майские сборы этого года с прошлым, в принципе показатели на одном и том же уровне», - уточнил Воронков.