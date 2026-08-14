Непобежденный боксер Колон умер после травмы головы

Бывший боксер, непобежденный профессионал в полусреднем весе Причард Колон умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает журнал Ring Magazine.

Смерть спортсмена подтвердил его отец и тренер Ричард Колон, отмечает Ura.ru.

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Боксер провел последний поединок в октябре 2015 года, его соперником стал Террел Уильямс. Во время боя он наносил удары по затылку Колону, в раздевалке состояние последнего ухудшилось и боксер потерял сознание.

Колона экстренно госпитализировали, он перенес операцию по удалению субдуральной гематомы и провел 221 день в коме. Позднее бывший боксер оказался прикованным к инвалидному креслу, он потерял способность самостоятельно передвигаться и разговаривать, при этом мог частично общаться с помощью жестов и специального компьютера.

До боя с Уильямсом Колон одержал 16 побед и не проиграл ни одного поединка. В 2021 году Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение сделать спортсмена пожизненным почетным чемпионом.

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ФОТО: соцсети Причарда Колона
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