В Южной Корее фотожурналиста оштрафовали на $3,5 тысячи за поездку на Украину

Фотожурналиста из Южной Кореи оштрафовали на 5 млн вон (примерно $3 500) за поездку на Украину без разрешения властей в 2022 году. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, речь идет о 46-летнем мужчине по имени Чан Чжин Ен, который в марте 2022-го отправился на Украину, чтобы снять боевые действия. В феврале того же года южнокорейский МИД запретил своим гражданам поездки на украинскую территорию без специального разрешения.

Суд в пригороде Сеула признал фотографа виновным в нарушении закона о паспортах. Отмечается, что мужчина не подал соответствующего заявления властям, а свобода печати не превосходит «риски в зонах конфликта».

Между тем в Южной Корее заявили, что республика не поставляет Киеву летальное оружие и не меняет своей позиции, пишет Ura.ru.

