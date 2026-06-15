Что поможет «Холопу 3» собрать миллиард после скромного старта
Фильм могут показывать долго, если он «зайдет» зрителям, тогда картина может собрать даже 1,5 миллиарда рублей, заявил НСН Роман Исаев.
Кинотеатры понимали, что летом у «Холопа 3» на старте не будет сборов, как на первой неделе проката под Новый год, дальше судьба картина зависит от «сарафана», заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.
Фильм «Холоп 3» собрал 259,7 миллиона рублей в стартовые выходные – то есть за первые четыре дня после премьеры. С этим показателем он возглавил российский кинопрокат, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте по итогам уикенда – байопик «Майкл» о Майкле Джексоне (231,9 млн рублей). С начала проката картина собрала в России более 1 млрд рублей. Исаев объяснил, почему кинотеатры рады таким сборам нового «Холопа».
«Мы учитываем, что сейчас лето, а также тот факт, что за последние четыре года летом не выходили крупные проекты. На этот летний сезон у нас "Холоп 3", "На деревню дедушке 2" и "Колобок". Кинотеатры имеют надежду дышать более свободно, чем в предыдущие летние периоды. Мы понимали, что у «Холопа» на старте не будет цифр, как в новогодний период. Ожидать их было бы крайне неблагоразумно. Эти цифры вполне в рамках ожиданий, могло быть больше, но получилось как есть», — отметил он.
По его словам, фильм могут показывать долго, если он «зайдет» зрителям, тогда картина может собрать даже 1,5 миллиарда.
«Все зависит от того, как сейчас будет формироваться "сарафан". Если он будет неплохим, то картина может продержаться на экранах долго, так как это большое кино с медийной поддержкой. Есть несколько сценариев: фильм может идти ровно с небольшим падением на протяжении недель, А может падать с большей динамикой. Диапазон миллиарда-полутора может сложиться у проекта, если зритель будет на него ходить», — объяснил собеседник НСН.
Актёр Милош Бикович, звезда всех трёх фильмов кинофраншизы «Холоп», ранее рассказал журналистам, что третья часть получилась очень солнечной и трогательной, а ему самому очень понравилось участвовать в динамичных съёмках на корабле.
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