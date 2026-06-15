Кинотеатры понимали, что летом у «Холопа 3» на старте не будет сборов, как на первой неделе проката под Новый год, дальше судьба картина зависит от «сарафана», заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.

Фильм «Холоп 3» собрал 259,7 миллиона рублей в стартовые выходные – то есть за первые четыре дня после премьеры. С этим показателем он возглавил российский кинопрокат, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте по итогам уикенда – байопик «Майкл» о Майкле Джексоне (231,9 млн рублей). С начала проката картина собрала в России более 1 млрд рублей. Исаев объяснил, почему кинотеатры рады таким сборам нового «Холопа».