Драму, основанную на автобиографическом бестселлере «Сажайте, и вырастет» Андрея Рубанова, представили в российских кинотеатрах с 23 апреля. Сюжет фильма разворачивается в 1996 году. Главный герой, молодой банкир Андрей Рубанов, оказывается втянут в аферу по отмыванию государственных средств и теряет все, включая свободу. За стенами «Матросской тишины» ему предстоит доказать свою невиновность и сохранить в себе человека, несмотря на окружающую мрачную действительность. Как уточнил Федор Кравчук, к разработке сценария по книге подошли с особой ответственностью.

«Это наш дебют и наша история. Андрей почти сразу сказал, что не будет сценаристом. Для нас было важно внимательно и ответственно подойти к экранизации автобиографического романа. Мы провели подробную и большую исследовательскую работу, изучив все на эту тему — от Достоевского и "Графа Монте-Кристо" до современной литературы и кино. Конечно, были споры, в которых рождалась необходимая сценарию истина. Возникновение спора — симптом, диагноз зачастую в драматургии. В подобных ситуациях каждый раз удавалось найти ход, который удовлетворит нас обоих. Это, в свою очередь, означало, что для нас важнее качество, чем примитивное удовлетворение эго», - сказал он.