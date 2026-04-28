От Петрова до Хаски: Какие секреты эпохи 90-х обнажили создатели фильма «Коммерсант»
У десятилетия нескончаемый драматургический потенциал, тема 90-х уже сформировала особый сеттинг в российском кино, рассказали НСН режиссеры Федор и Никита Кравчуки.
Для молодого поколения 90-е — миф, своего рода «Дикий Запад» по-русски. При этом десятилетие обладает нескончаемым драматургическим потенциалом, заявили в интервью НСН режиссеры и сценаристы криминальной драмы «Коммерсант» Федор и Никита Кравчуки. Фильм с Александром Петровым в главной роли стал полнометражным дебютом для молодых кинематографистов.
Драму, основанную на автобиографическом бестселлере «Сажайте, и вырастет» Андрея Рубанова, представили в российских кинотеатрах с 23 апреля. Сюжет фильма разворачивается в 1996 году. Главный герой, молодой банкир Андрей Рубанов, оказывается втянут в аферу по отмыванию государственных средств и теряет все, включая свободу. За стенами «Матросской тишины» ему предстоит доказать свою невиновность и сохранить в себе человека, несмотря на окружающую мрачную действительность. Как уточнил Федор Кравчук, к разработке сценария по книге подошли с особой ответственностью.
«Это наш дебют и наша история. Андрей почти сразу сказал, что не будет сценаристом. Для нас было важно внимательно и ответственно подойти к экранизации автобиографического романа. Мы провели подробную и большую исследовательскую работу, изучив все на эту тему — от Достоевского и "Графа Монте-Кристо" до современной литературы и кино. Конечно, были споры, в которых рождалась необходимая сценарию истина. Возникновение спора — симптом, диагноз зачастую в драматургии. В подобных ситуациях каждый раз удавалось найти ход, который удовлетворит нас обоих. Это, в свою очередь, означало, что для нас важнее качество, чем примитивное удовлетворение эго», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что именно сценарий помог привлечь в проект таких звезд российского кино, как Александра Петрова, Елизавету Базыкину и Михаила Тройника. Также в фильме снимался и рэпер Хаски.
«Очень важен крепкий сценарий. Мы старались написать его максимально визуально, чтобы каждый читающий мог представить себе итоговый фильм и влюбиться в него. Кажется, это удалось. Все артисты приходили с горящими глазами, влюбленными в материал. Оставалось с ними договориться — для этого у нас были очень опытные, талантливые продюсеры и кастинг-директор. Все выкладывались на полную, чтобы получить желаемый результат», - объяснил Кравчук.
В свою очередь его брат Никита Кравчук, который тоже выступил режиссером и сценаристом картины, в беседе с НСН отметил, что считает 90-е удивительным временем, которое проявило природу многих людей.
«Для нашего поколения 90-е — миф, "Дикий Запад" по-русски. У десятилетия почти нескончаемый драматургический потенциал. Это важный культурный срез, где советский социализм противостоит и проигрывает капитализму. Крайности, в которых богатство и бедность сменяли друг друга в судьбах многих. Поиск новой идеологии, где порой материальное вступало в конфликт с духовным. Это удивительное время контрастов и сочетания несочетаемого, которые показало природу многих», - подчеркнул он.
Кравчук допустил, что 90-е уже сформировали особый сеттинг в российском кино.
«Нам кажется, что 90-е из кино уже не уйдут. Есть семейные фильмы, блокбастеры, должны быть и криминальные драмы. Чем больше разнообразие жанров в кинотеатрах, тем больше людей туда ходит — каждый находит что-то свое. И 90-е обросли таким флером гангстерских времен Чикаго. Дело не в том, удастся нам однажды отрефлексировать это время окончательно и забыть о нем или нет. Дело в том, что это время для нас становится больше сеттингом, буквальным и пугающим прошлым. Возможно, это симптом того, что эта большая травма на душе нашей страны, наконец-то начинает затягиваться, и мы можем аккуратно и потихоньку травить об этом разные байки. Но есть и философская сторона вопроса. На наш взгляд, реальность сейчас — процесс энтропии. Находясь в этом, очень сложно его осмыслить. Поэтому кинематографисты ищут сеттинг, в котором можно было говорить на волнующие их темы, не беря во внимание революции в сфере ИИ, коронавирус, мировые конфликты и эпоху изоляционизма», - заявил один из режиссеров и сценаристов.
По данным на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, за первые выходные проката фильм «Коммерсант» освоил 67,6 миллиона рублей, показав третий результат уикенда.
Ранее сценарист сериала «Лихие» Олег Маловичко сообщил НСН, что зрители и кинотворцы снова и снова возвращаются к теме 90-х, поскольку этот исторический период является временем возникновения новой идентичности страны.
