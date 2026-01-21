ОБЩИЙ СПОР

С января 2023 года по январь 2026 года издание каждые выходные суммировало сборы короткометражных фильмов, представленных в системе ЕАИС. Полученная цифра обозначалась, как касса конкретного голливудского проекта, который пользовался наибольшим спросом в теневом прокате в конкретные выходные. Однако в рамках предсеансового обслуживания в России появляется все больше проектов с большим кассовым потенциалом, потому прошлый подход к подсчету сборов таких фильмов все меньше отражает реальную ситуацию. В дальнейшем еженедельно аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» будут каждый уикенд высчитывать разницу между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов с подтвержденными сборами.

Споры о том, как именно стоит считать сборы теневого проката и можно ли в целом оценивать их, ведутся не первый год. Также неоднократно подчеркивалось, что выход зарубежного фильма в рамках предсеансового обслуживания, лишает его заметной части потенциальной кассы. Как объясняла НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, всему виной отсутствие рекламной поддержки.

«Сложно оценивать теневой прокат, потому что он разбивается на 15-17 короткометражек. С учетом отсутствия рекламы и достаточного числа площадок даже студийные высокобюджетные фильмы в России сегодня собирают очень скромную сумму», - заявляла она.