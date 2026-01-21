Споры про сборы: Как выход «Аватара 3» изменил подсчет кассы теневого проката
В 2025 году в России в рамках предсеансового обслуживания можно было увидеть около 40 зарубежных киноновинок, однако их совокупные сборы составили менеее 10% от общей кассы кинотеатров.
В январе 2026 года в России в формате предсеансового обслуживания можно увидеть сразу две крупные зарубежные картины – «Зверополис 2» и «Аватар: Пламя и пепел». Совокупные сборы фильма в этом случае высчитываются исходя из кассы короткометражек, заявленных перед «теневым кино», потому экспертам становится все сложнее высчитывать кассу каждого конкретного релиза. К примеру, в редакции «Бюллетеня кинопрокатчика» уже сообщили, что планируют изменить принцип учета.
ОБЩИЙ СПОР
С января 2023 года по январь 2026 года издание каждые выходные суммировало сборы короткометражных фильмов, представленных в системе ЕАИС. Полученная цифра обозначалась, как касса конкретного голливудского проекта, который пользовался наибольшим спросом в теневом прокате в конкретные выходные. Однако в рамках предсеансового обслуживания в России появляется все больше проектов с большим кассовым потенциалом, потому прошлый подход к подсчету сборов таких фильмов все меньше отражает реальную ситуацию. В дальнейшем еженедельно аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» будут каждый уикенд высчитывать разницу между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов с подтвержденными сборами.
Споры о том, как именно стоит считать сборы теневого проката и можно ли в целом оценивать их, ведутся не первый год. Также неоднократно подчеркивалось, что выход зарубежного фильма в рамках предсеансового обслуживания, лишает его заметной части потенциальной кассы. Как объясняла НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, всему виной отсутствие рекламной поддержки.
«Сложно оценивать теневой прокат, потому что он разбивается на 15-17 короткометражек. С учетом отсутствия рекламы и достаточного числа площадок даже студийные высокобюджетные фильмы в России сегодня собирают очень скромную сумму», - заявляла она.
ОТ ДВУХ ДО ЧЕТЫРЕХ
По данным портала «ПрофиСинема», с января по декабрь 2025 года в теневой российский прокат вышло 40 голливудских блокбастера. Среди них были громкие проекты – игровые адаптации от Disney «Лило и Стич» и «Белоснежка», «Капитан Америка: Новый мир» Marvel Studios «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом, «Микки 17» с Робертом Паттинсоном и не только. Среди заметных новинок проката в конце 2025 года выделился и международный хит «Зверополис 2». В России посмотреть его на большом экране можно с 4 декабря, к концу января кинотеатры по-прежнему готовы предложить сеансы зрителям.
Вместе с тем за 2025 год в рамках предсеансового обслуживания в релизной сетке заявлялось около 34 короткометражек, которые заработали в прокате 2,7 миллиарда рублей. При этом с учетом неотраженных в ЕАИС сборов совокупный бокс-офис отечественного серого и черного проката мог составить около 3,5-4 млрд рублей.
Согласно цифрам, представленным аналитиками «Бюллетеня кинопрокатчика», теневые сборы в 2025 году превысили 2,2 миллиарда рублей. При этом в статистике нет данных по кассе таких проектов, как «Носферату», «Соник в кино 3», «Вульфмен», «Совершенный незнакомец», «Догмен: Пушистая справедливость» и «Миссия невыполнима: Финальная расплата».
Наибольшие сборы в рамках предсеансового обслуживания, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», показал «Муфаса: Король Лев». Компьютерно-анимационный фильм студии Walt Disney Pictures освоил в неофициальном российском прокате 442,2 миллиона рублей. Посмотреть его на большом экране можно было с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Второй результат в 325 миллионов рублей за «Зверополисом 2», при этом прокат продолжился и в январе 2026 года. На третьем месте супергеройский фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» по комиксам Marvel Comics. Новая киноверсия с Педро Паскалем, Ванессой Кирби и Джозефом Куинни по итогу теневого проката освоила 295 миллионов рублей.
Незначительно уступила геройскому кино по сборам игровая адаптация «Лило и Стич» от Disney (218,3 миллиона рублей). За ним в рейтинге на пятом месте следует новый «Супермен» Джеймса Ганна (151,6 миллиона рублей). «Minecraft в кино» завершил прокат с результатом в 119 миллионов рублей. Еще одна игровая адаптация 2025 года «Как приручить дракона» заработала 114 миллионов рублей.
Теневые боры всех прочих проектов года оказались меньше 100 миллионов рублей. К ним относятся такие фильмы, как «Капитан Америка: Новый мир» (76,1 миллиона рублей), «Микки 17» (71,2 миллиона рублей), «Громовержцы*» (68,4 миллиона рублей), «Ф1» (47,5 миллиона рублей) «Трон: Арес» (46,8 миллиона рублей), «Битва за битвой» (41,8 миллиона рублей), «Белоснежка (38,2 миллиона рублей) и «Заклятие: Последние обряды» (28,6 миллиона рублей).
КАПЛЯ В МОРЕ РОССИЙСКОГО КИНО
По данным Единой автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино, совокупные кассовые сборы кинопроката в 2025 году составили более 50 миллиардов рублей. Совокупная теневая касса же колеблется в пределах от 2,2 до 4 миллиардов рублей. Даже при наибольшем значении на фильмы предсеансового обслуживания пришлось менее 10% от годовой кассы кинопроката, что соответствует прогнозу индустрии.
Еще в мае 2025 года глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН допускал, что по итогу 2025 года доля теневого проката в российских кинотеатрах будет не больше 10%.
Стоит также отметить, что теневые сборы сокращаются от года к году. Так, по итогу 2024 года фильмы, представленные в России в рамках предсеансового обслуживания, заработали более 4,3 миллиарда рублей, а в 2023 году показатель составлял 4,8 миллиарда рублей.
Статистика скорее подтверждает тренд на российский контент. В декабре 2025 года на международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес» 25/26 отмечали, что число зрителей, которые реально ходят на русское кино, только растет.
С января 2026 года в кинотеатрах России можно увидеть «Аватар: Пламя и пепел». Третья часть франшизы от Джеймса Кэмерона доступна в рамках предсеансового обслуживания, ее сборы, как сообщает «Бюллетень прокатчика», уже составляют 480,2 миллиона рублей. Это может сделать картину не только первой, но и самой кассовой в теневом прокате 2026 года.
Уже после первого уикенда СМИ обратили внимание на размытую картинку и не слишком высокую качество копии фильма. Однако, как объяснял «Радиоточке НСН» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, все дело в том, что многие российские зрители ждали премиального качества, но в стране в рамках предсеансового обслуживания представили только копию в стандартном широкоформатном формате.
