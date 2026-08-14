Над регионами России сбили 553 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над территорией России более 550 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 20.00 мск 13 августа до 8.00 мск 14 августа... перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотных летательных аппарата», - отмечает ведомство.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области при атаке БПЛА были повреждены объекты в районе порта Усть-Луга, пишет Ura.ru.

