Режиссер Шипенко допустил создание четвертой части «Холопа»
Режиссер Клим Шипенко не исключил возможности создания четвертого фильма в рамках франшизы «Холоп». Об этом кинематографист рассказал в интервью ТАСС.
Как отметил Шипенко, трилогия «Холоп» абсолютно «загерметизирована».
«Мы будем отталкиваться от реакции зрителей, захотят ли они увидеть четвертую часть», - поделился режиссер.
Шипенко признался, что после выхода первой части франшизы история казалась завершенной, и никто не думал о продолжении. По словам режиссера, он охотно вернулся бы к съемкам «Холопа», эта работа для него «праздник» и приносит кинематографисту огромное удовольствие.
Ранее стало известно, что фильм «Холоп 3» выйдет в кинопрокат накануне Дня России. В центре сюжета окажется семейная пара Борис и Елена Вяземские, которые находятся на грани развода. Желая спасти брак родителей, дети пары обращаются за помощью к команде, которая перевоспитает Вяземских, «отправив» их во времена Петра I.
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