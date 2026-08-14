Депутат Миронов предложил гарантировать первое рабочее место для выпускников
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил гарантировать выпускникам вузов или колледжей предоставление первого рабочего места по специальности. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Парламентарий считает, что после учебы молодой специалист должен быть уверен, что стране нужны его знания и диплом.
«Государство обязано гарантировать выпускнику первое рабочее место по специальности. Это не только поддержка молодежи, но и решение проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях», - указал Миронов.
Как отметил политик, после учебы многие сталкиваются со сложностями с трудоустройством по специальности и вынуждены работать не по профилю. По мнению Миронова, механизм гарантий может быть разным: целевые договоры с предприятиями на этапе обучения, квоты для выпускников в государственных учреждениях и организациях с госучастием, стажировки с последующим трудоустройством.
Ранее депутат предложил предоставлять участникам спецоперации возможность бесплатно учиться в автошколах и впоследствии получать водительские права за счет государства, пишет Ura.ru.
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