Депутат Миронов предложил гарантировать первое рабочее место для выпускников

«Государство обязано гарантировать выпускнику первое рабочее место по специальности. Это не только поддержка молодежи, но и решение проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях», - указал Миронов.

Как отметил политик, после учебы многие сталкиваются со сложностями с трудоустройством по специальности и вынуждены работать не по профилю. По мнению Миронова, механизм гарантий может быть разным: целевые договоры с предприятиями на этапе обучения, квоты для выпускников в государственных учреждениях и организациях с госучастием, стажировки с последующим трудоустройством.

Ранее депутат предложил предоставлять участникам спецоперации возможность бесплатно учиться в автошколах и впоследствии получать водительские права за счет государства, пишет Ura.ru.

