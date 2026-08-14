Дочери Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях

Дочери основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби Гейтс может грозить до 20 лет заключения по делу о получении незаконной прибыли посредством стартапа Phia. Об этом сообщила американский адвокат Ариэль Гивнер в соцсети Х.

Ранее Bloomberg обнародовало расследование об участии Фиби Гейтс в махинациях Phia с получением комиссии с фиктивных продаж.

Как отметила Гивнер, речь об автоматическом внедрении партнерских файлов «для получения комиссионных с продаж, которые вы не совершали».

«В судах... это обычно рассматривается как федеральное мошенничество с использованием электронных средств связи. Максимальное наказание может составлять до 20 лет лишения свободы, а также штрафы или возмещение ущерба», - подчеркнула адвокат.

Между тем Билл Гейтс заявил о планах потратить свое состояние на благотворительность в ближайшие десятилетия и направить большую часть сбережений на развитие стран Африки, пишет 360.ru.

