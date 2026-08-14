Дочери Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях
Дочери основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби Гейтс может грозить до 20 лет заключения по делу о получении незаконной прибыли посредством стартапа Phia. Об этом сообщила американский адвокат Ариэль Гивнер в соцсети Х.
Ранее Bloomberg обнародовало расследование об участии Фиби Гейтс в махинациях Phia с получением комиссии с фиктивных продаж.
Как отметила Гивнер, речь об автоматическом внедрении партнерских файлов «для получения комиссионных с продаж, которые вы не совершали».
«В судах... это обычно рассматривается как федеральное мошенничество с использованием электронных средств связи. Максимальное наказание может составлять до 20 лет лишения свободы, а также штрафы или возмещение ущерба», - подчеркнула адвокат.
Между тем Билл Гейтс заявил о планах потратить свое состояние на благотворительность в ближайшие десятилетия и направить большую часть сбережений на развитие стран Африки, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дочери Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях
- СМИ: Япония может ввести новые санкции в отношении России
- В Ленобласти после атаки БПЛА произошло возгорание в порту Усть-Луга
- В двух регионах России средняя пенсия госслужащих превысила 60 тысяч рублей
- Ямпольская: Экзамен по русскому для иностранцев не станет лазейкой для нелегалов
- Аналитик: Восстановление складов и инфраструктуры Wildberries может обойтись в 279 млрд рублей
- Акваторию порта Новороссийска закроют из-за учений со стрельбами
- СМИ: Украина предложила России приостановить атаки в Черном море
- Советница Путина предложила лишить россиян голливудского кино
- Гимнастка Мельникова завоевала «золото» на чемпионате Европы