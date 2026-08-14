Свентек выиграла турнир WTA в Торонто

Представительница Польши Ига Свентек одержала победу в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.

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В финальном матче Свентек встретилась с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной и обыграла соперницу со счетом 6:2, 6:3.

Иге Свентек 25 лет, на ее счету 26 побед на турнирах WTA в одиночном разряде, в том числе на 8 из 10 действующих соревнований WTA 1000. Это рекорд среди активных игроков. После победы в Торонто полька стала пятой ракеткой мира.

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ФОТО: ТАСС / EPA
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