Свентек выиграла турнир WTA в Торонто
14 августа 202607:37
Юлия Савченко
Представительница Польши Ига Свентек одержала победу в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
В финальном матче Свентек встретилась с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной и обыграла соперницу со счетом 6:2, 6:3.
Иге Свентек 25 лет, на ее счету 26 побед на турнирах WTA в одиночном разряде, в том числе на 8 из 10 действующих соревнований WTA 1000. Это рекорд среди активных игроков. После победы в Торонто полька стала пятой ракеткой мира.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Под Тверью БПЛА повредил стену склада Wildberries
- «Мир или перегруппировка?»: Почему Украина решила прекратить атаки на Черном море
- Непобежденный боксер Колон умер после травмы головы
- В трех районах Донецка остались без света почти 30 тысяч абонентов
- Депутат Миронов предложил гарантировать первое рабочее место для выпускников
- Свентек выиграла турнир WTA в Торонто
- В СЖР призвали ввести обязательную маркировку для ИИ-контента
- Дочери Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях
- СМИ: Япония может ввести новые санкции в отношении России
- В Ленобласти после атаки БПЛА произошло возгорание в порту Усть-Луга