Несчастный гений: Пригожин раскрыл, почему Майкла Джексона любят даже зумеры

Иосиф Пригожин в эфире НСН после просмотра фильма «Майкл» признался, что в 90% случаев артисты несчастные люди.

Майкл Джексон до сих пор звучит гениально, поэтому фильм про его жизнь и характер зацепил все поколения, включая зумеров, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Фильм «Холоп 3» собрал 259,7 миллиона рублей в стартовые выходные — то есть за первые четыре дня после премьеры. С этим показателем он возглавил российский кинопрокат, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте по итогам уикенда — байопик «Майкл» о Майкле Джексоне (231,9 миллиона рублей). С начала проката картина собрала в России более одного миллиарда рублей. Пригожин поделился впечатлениями от просмотра фильма про артиста.

Прослушивания Майкла Джексона выросли на 44% после фильма о нем
«Я буквально вчера посмотрел фильм. Эта история лишний раз доказывает, что за каждым успешным артистом стоит тяжелейший труд, что в 90% случаев артисты несчастные люди. Потому что они посвящают всю свою жизнь творчеству. Конечно, Майкл уникальный артист, уникальный в своем роде, его уникальность достучалась практически до каждого в этом мире. Это личность планетарного масштаба, талантливый музыкант и танцор. У него есть образ и стиль, который в свое время был у Чарли Чаплина, у Мэрилин Монро. Майкл Джексон – это король поп-музыки, король в том смысле, что он выстрадал всю свою жизнь. Фильм как раз отражает его жизнь и характер», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что особую роль в фильме, как и в жизни музыканта, занимал его отец.

«В фильме были нюансы, конечно, я как менеджер могу с чем-то согласиться, с чем-то нет. Например, отец был слишком тяжелый парень, заставлял своего сына, но я думаю, что именно благодаря отцу все и сложилось. Отец сделал все, чтобы у Майкла был такой успех, чтобы заметили его индивидуальность. Я бы сказал, что здесь успех на 50% зависел от него. Он в него поверил, сделал все для него. Так это происходит с менеджерами, продюсерами, это очень непростая профессия», — объяснил он.

Пригожин уверен, что фильм «зашел» и молодой аудитории, так как подобных исторических фигур в культуре не так много.

«Это гениальная музыка, вечная, звучит актуально. Она тогда звучала невероятно круто, выше всех человеческих возможностей. И сегодня она звучит так. Новое поколение ничего не сделало нового, они пользуются старым, зумеры это видят. Майкл ушел молодым, они его старым не знают, он для них и остается молодым. В России нет такой фигуры, фильм о которой собрал бы такую кассу в мире», — заключил собеседник НСН.

Байопик «Майкл» о Майкле Джексоне привлек и молодую аудиторию, что позволило ему собрать в российском прокате миллиард рублей, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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