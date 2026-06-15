Несчастный гений: Пригожин раскрыл, почему Майкла Джексона любят даже зумеры
Иосиф Пригожин в эфире НСН после просмотра фильма «Майкл» признался, что в 90% случаев артисты несчастные люди.
Майкл Джексон до сих пор звучит гениально, поэтому фильм про его жизнь и характер зацепил все поколения, включая зумеров, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Фильм «Холоп 3» собрал 259,7 миллиона рублей в стартовые выходные — то есть за первые четыре дня после премьеры. С этим показателем он возглавил российский кинопрокат, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте по итогам уикенда — байопик «Майкл» о Майкле Джексоне (231,9 миллиона рублей). С начала проката картина собрала в России более одного миллиарда рублей. Пригожин поделился впечатлениями от просмотра фильма про артиста.
«Я буквально вчера посмотрел фильм. Эта история лишний раз доказывает, что за каждым успешным артистом стоит тяжелейший труд, что в 90% случаев артисты несчастные люди. Потому что они посвящают всю свою жизнь творчеству. Конечно, Майкл уникальный артист, уникальный в своем роде, его уникальность достучалась практически до каждого в этом мире. Это личность планетарного масштаба, талантливый музыкант и танцор. У него есть образ и стиль, который в свое время был у Чарли Чаплина, у Мэрилин Монро. Майкл Джексон – это король поп-музыки, король в том смысле, что он выстрадал всю свою жизнь. Фильм как раз отражает его жизнь и характер», — рассказал он.
Он также подчеркнул, что особую роль в фильме, как и в жизни музыканта, занимал его отец.
«В фильме были нюансы, конечно, я как менеджер могу с чем-то согласиться, с чем-то нет. Например, отец был слишком тяжелый парень, заставлял своего сына, но я думаю, что именно благодаря отцу все и сложилось. Отец сделал все, чтобы у Майкла был такой успех, чтобы заметили его индивидуальность. Я бы сказал, что здесь успех на 50% зависел от него. Он в него поверил, сделал все для него. Так это происходит с менеджерами, продюсерами, это очень непростая профессия», — объяснил он.
Пригожин уверен, что фильм «зашел» и молодой аудитории, так как подобных исторических фигур в культуре не так много.
«Это гениальная музыка, вечная, звучит актуально. Она тогда звучала невероятно круто, выше всех человеческих возможностей. И сегодня она звучит так. Новое поколение ничего не сделало нового, они пользуются старым, зумеры это видят. Майкл ушел молодым, они его старым не знают, он для них и остается молодым. В России нет такой фигуры, фильм о которой собрал бы такую кассу в мире», — заключил собеседник НСН.
Байопик «Майкл» о Майкле Джексоне привлек и молодую аудиторию, что позволило ему собрать в российском прокате миллиард рублей, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.
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