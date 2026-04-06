В чем-то историю фильма можно сопоставить с тем, как сегодня проявляется в обществе культура отмены. Стоит отметить, что сам режиссер драмеди накануне премьеры попал в непростую ситуацию: в СМИ обратили на эссе, в котором Боргли признается в романе с несовершеннолетней девушкой. В тексте, написанным в 2012 году, режиссер, которому в тот момент было 27 лет, также ссылается к некоторым известным фильмам, в том числе к картине Вуди Аллена «Манхэттен».



Впрочем, этот факт биографии режиссера, кажется, не вылился в большой скандал и не помешал промо-кампании фильма. Роберт Паттинсон и Зендая не стали следовать новому голливудскому тренду пиара, притворяясь влюбленной парой. Напротив, в ходе продвижения картины «Вот это драма!» наибольшее внимание общественности было приковано не к их экранному тандему, а к реальным отношениям.



Так, Зендая встречается с Томом Холландом, с которым познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». С учетом продолжительного романа слухи о свадьбе ходили давно, а с приближением промо свадебного драмеди они только усилились. В начале марта в соцсетях появились свадебные фотографии. По словам актрисы, даже среди близкого окружения пары нашлись те, кто поверил в подлинность снимков. Однако изображения были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Хотя Зендая уже сделала публичное заявления, журналисты нередко вновь спрашивают о свадьбе, а сама она периодически появляется на публике с обручальным кольцом.



С аналогичной проблемой столкнулся и Роберт Паттинсон. На одной из премьер актеров по примеру их экранных героев спросили о самом большом секрете. Паттинсон заявил:

«Думаю, у меня такой же секрет, как и у тебя», - адресуя реплику Зендаи. Некоторые и прежде были уверены, что у актера состоялась тайная свадьба с его возлюбленной Сьюки Уотерхаус, пара уже воспитывает дочь. Кроме того еще в январе 2025 года Шэрон Стоун публично назвала Паттинсона «мужем» Сьюки Уотерхаус.

Помимо прочего в ходе промо фильма «Вот это драма!» фанаты «Сумерек» наконец узнали, какая часть кинофраншизы является любимой для самого Паттинсона.

«На самом деле, мне всегда очень нравился второй [фильм]», – сообщил он в рамках квеста от GQ.

Именно в этой части «Сумерек» Эдвард Кален по сюжету решает исчезнуть, чтобы не подвергать Беллу опасности, потому не исключено, что фильм запомнился Паттинсону еще и наименьшим числом съемочных дней.

Помимо драмеди Паттинсон и Зендая вместе снимались в «Одиссее» Кристофера Нолана, премьера масштабной картины намечена на июль 2026 года. При этом актриса в интервью Fandango уже призналась, что в дальнейшем планирует сделать небольшую паузу в карьере, поскольку переживает, что зритель устанет от ее присутствия на экране, передает «Радиоточка НСН».

