У режиссера Гая Ричи культовый статус в России, поэтому его фильмы собирают хорошую кассу, даже если они не имеют успеха на международной арене, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.

За первый уикенд в российском прокате картина «Грязные деньги» режиссера Гая Ричи собрала около 170 миллионов рублей, что следует из данных ЕАИС. Исаев отметил, что это хороший результат для такого фильма.