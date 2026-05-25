«Народный режиссер»: Чем «Грязные деньги» Гая Ричи привлекли российского зрителя
Громкое имя и хороший маркетинг обеспечили достойные сборы картины в первый уикенд, заявил НСН Роман Исаев.
У режиссера Гая Ричи культовый статус в России, поэтому его фильмы собирают хорошую кассу, даже если они не имеют успеха на международной арене, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.
За первый уикенд в российском прокате картина «Грязные деньги» режиссера Гая Ричи собрала около 170 миллионов рублей, что следует из данных ЕАИС. Исаев отметил, что это хороший результат для такого фильма.
«Я считаю, что картина прошла где-то по средней линии с точки зрения ожиданий. Фильм мог бы собрать больше, но первые зрительские оценки и сарафанное радио в международном прокате указывают на то, что он не “зашел” аудитории. Многие в мире оценивают ее достаточно невысоко, поэтому те цифры, которые мы видим в России, вполне достойные. Здесь постарались и прокатные компании, и маркетинг, и имя Гая Ричи, который является народным режиссером для российского зрителя. У нас все его проекты любят, уважают и смотрят с большей динамикой, чем на международных рынках. “Грязные деньги” вряд ли повторят разгон “Горничной”, поскольку такие события происходят максимум раз в несколько лет, когда картина разгоняется от уикенда к уикенду. Я думаю, что у картины Ричи все будет в классическом варианте динамики проката», — подчеркнул он.
Исаев добавил, почему молодежи интересно следить за Гаем Ричи.
«Надо понимать, что за последнее время выросло действительно поколение, для которого “Карты, деньги, два ствола” могли оказаться чем-то архаичным, но эта аудитория смотрела “Джентльменов” и влюбилась в них. Они видели “Гнев человеческий”, “Министерство неджентльменских дел” и так далее. Каждый проект Гая Ричи самобытен, интересен и является ярким образцом работы в криминально-комедийном жанре. Поэтому я думаю, что у каждого фильма, выходящего из-под пера Гая Ричи, аудитория достаточно представлена в различных возрастных сегментах: тинейджеры, те, кому за 30, за 40 и за 50 — они все с удовольствиям смотрят его», — заключил он.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская объяснила НСН, почему «Грязные деньги» не соберут миллиард рублей в российском прокате.
