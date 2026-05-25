«Народный режиссер»: Чем «Грязные деньги» Гая Ричи привлекли российского зрителя

Громкое имя и хороший маркетинг обеспечили достойные сборы картины в первый уикенд, заявил НСН Роман Исаев.

У режиссера Гая Ричи культовый статус в России, поэтому его фильмы собирают хорошую кассу, даже если они не имеют успеха на международной арене, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН.

За первый уикенд в российском прокате картина «Грязные деньги» режиссера Гая Ричи собрала около 170 миллионов рублей, что следует из данных ЕАИС. Исаев отметил, что это хороший результат для такого фильма.

Гай Ричи, Достоевский и «КиШ»: Что будут смотреть россияне в новом сезоне
«Я считаю, что картина прошла где-то по средней линии с точки зрения ожиданий. Фильм мог бы собрать больше, но первые зрительские оценки и сарафанное радио в международном прокате указывают на то, что он не “зашел” аудитории. Многие в мире оценивают ее достаточно невысоко, поэтому те цифры, которые мы видим в России, вполне достойные. Здесь постарались и прокатные компании, и маркетинг, и имя Гая Ричи, который является народным режиссером для российского зрителя. У нас все его проекты любят, уважают и смотрят с большей динамикой, чем на международных рынках. “Грязные деньги” вряд ли повторят разгон “Горничной”, поскольку такие события происходят максимум раз в несколько лет, когда картина разгоняется от уикенда к уикенду. Я думаю, что у картины Ричи все будет в классическом варианте динамики проката», — подчеркнул он.

Исаев добавил, почему молодежи интересно следить за Гаем Ричи.

Правда курьезнее вымысла: Гай Ричи раскрыл, на чем основан фильм «Грязные деньги»
«Надо понимать, что за последнее время выросло действительно поколение, для которого “Карты, деньги, два ствола” могли оказаться чем-то архаичным, но эта аудитория смотрела “Джентльменов” и влюбилась в них. Они видели “Гнев человеческий”, “Министерство неджентльменских дел” и так далее. Каждый проект Гая Ричи самобытен, интересен и является ярким образцом работы в криминально-комедийном жанре. Поэтому я думаю, что у каждого фильма, выходящего из-под пера Гая Ричи, аудитория достаточно представлена в различных возрастных сегментах: тинейджеры, те, кому за 30, за 40 и за 50 — они все с удовольствиям смотрят его», — заключил он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская объяснила НСН, почему «Грязные деньги» не соберут миллиард рублей в российском прокате.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Sipa USA/ТАСС
ТЕГИ:КинорежиссёрКинотеатрыКинопрокат

Горячие новости

Все новости

партнеры