«Голос бы не отдала»: Агурбаш удивил победитель Евровидения-2024
Выступление певца Nemo выглядело странным, отметила в эфире НСН Анжелика Агурбаш.
Певица, заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН отметила, что была удивлена победителем Евровидения-2024. Она отметила, у певца Nemo из Швейцарии был слишком экстравагантный наряд.
«Это очень сложный, неоднозначный конкурс. Год на год не приходится, все меняется… То имиджевые составляющие, то политические… Меня удивил победитель, потому что я думала, что выиграют другие. Я этого не понимаю, я бы точно не проголосовала за него: наряд экстравагантный, это выглядело странно… И дело не в ориентации – это не имеет никакого значения, здесь другая составляющая», - сказала Агурбаш.
Победителем Евровидения-2024 стал представитель Швейцарии – певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней «The Code». Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.
Белоруссию на Евровидении-2005 в полуфинале представляла Анжелика Агурбаш с песней «Love Me Tonight», передает «Радиоточка НСН».
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