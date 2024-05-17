«Голос бы не отдала»: Агурбаш удивил победитель Евровидения-2024

Выступление певца Nemo выглядело странным, отметила в эфире НСН Анжелика Агурбаш. 

Певица, заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН отметила, что была удивлена победителем Евровидения-2024. Она отметила, у певца Nemo из Швейцарии был слишком экстравагантный наряд.

Певица Агурбаш заявила, что ее пытались «творчески уничтожить»
«Это очень сложный, неоднозначный конкурс. Год на год не приходится, все меняется… То имиджевые составляющие, то политические… Меня удивил победитель, потому что я думала, что выиграют другие. Я этого не понимаю, я бы точно не проголосовала за него: наряд экстравагантный, это выглядело странно… И дело не в ориентации – это не имеет никакого значения, здесь другая составляющая», - сказала Агурбаш.

Победителем Евровидения-2024 стал представитель Швейцарии – певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней «The Code». Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.

Белоруссию на Евровидении-2005 в полуфинале представляла Анжелика Агурбаш с песней «Love Me Tonight», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:ЕвровидениеПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры