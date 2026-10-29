СМИ: США предупредили Ближний Восток о возможных новых атаках на Иран
Чиновники США предупреждают страны Ближнего Востока о возможном возобновлении атак на Иран, сообщает Аssociated Press.
По данным агентства, это произойдет после выборов в американский Конгресс 3 ноября. Партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке также предупредили о возможных попытках Ирана ответить на атаки.
Американский лидер Дональд Трамп на митинге сторонников заявил, что ситуация вокруг Ирана скоро разрешится. «Скоро закончим и с этим», - отметил глава государства.
Ранее президент США заявил, что перед ним стоит выбор между заключением соглашения с Ираном и полным силовым «окончанием» иранского вопроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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