При пожаре на ядерном объекте в США пострадал человек

Пожар возник в лаборатории на ядерном объекте министерства энергетики США Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал News 12.

В результате ЧП произошел радиационный выброс, пишет 360.ru.

По данным администрации комплекса, пожар ликвидировали. В результате радиологических замеров не было выявлено обнаруживаемых уровней загрязнения.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя министерства, при пожаре пострадал один человек, у него незначительные травмы. Уточняется, что раненый - сотрудник ядерного объекта.

Ранее в Нью-Йорке на участке Бруклинского моста произошел пожар из-за салютов во время празднования Дня независимости США.

