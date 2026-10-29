При пожаре на ядерном объекте в США пострадал человек
Пожар возник в лаборатории на ядерном объекте министерства энергетики США Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал News 12.
В результате ЧП произошел радиационный выброс, пишет 360.ru.
По данным администрации комплекса, пожар ликвидировали. В результате радиологических замеров не было выявлено обнаруживаемых уровней загрязнения.
Как пишет Reuters со ссылкой на представителя министерства, при пожаре пострадал один человек, у него незначительные травмы. Уточняется, что раненый - сотрудник ядерного объекта.
Ранее в Нью-Йорке на участке Бруклинского моста произошел пожар из-за салютов во время празднования Дня независимости США.
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