В 2027 году понедельник после Пасхи станет выходным благодаря 1 Мая

Как отметила парламентарий, в 2027 году православная Пасха отмечается 2 мая. При этом Праздник весны и труда 1 мая выпадает на субботу.

«Как известно, по Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий рабочий день - в 2027 году это будет 3 мая», - рассказала Лантратова.

Лантратова указала, что Пасха - переходящий праздник, он варьируется от начала апреля до первых дней мая. Дату вычисляют ежегодно в соответствии с лунным календарем. Ранее Пасха выпадала на 2 мая в 2021 году.

Между тем правительство России утвердило производственный календарь на следующий год, в мае жители страны будут отдыхать 1-3 и 8-10 числа, пишет 360.ru.

