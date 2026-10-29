В 2027 году понедельник после Пасхи станет выходным благодаря 1 Мая
Россиян в следующем году ожидает редкое совпадение по календарю, когда следующий день после праздника Пасхи станет выходным. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова в беседе с ТАСС.
Как отметила парламентарий, в 2027 году православная Пасха отмечается 2 мая. При этом Праздник весны и труда 1 мая выпадает на субботу.
«Как известно, по Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий рабочий день - в 2027 году это будет 3 мая», - рассказала Лантратова.
Лантратова указала, что Пасха - переходящий праздник, он варьируется от начала апреля до первых дней мая. Дату вычисляют ежегодно в соответствии с лунным календарем. Ранее Пасха выпадала на 2 мая в 2021 году.
Между тем правительство России утвердило производственный календарь на следующий год, в мае жители страны будут отдыхать 1-3 и 8-10 числа, пишет 360.ru.
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