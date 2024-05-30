Певец Дмитрий Колдун заявил, что на «Евровидении» осталось мало музыки

По его словам, конкурс похож на «театр фриков» и «не совсем про музыку». Музыкант указал, что с развитием технологий появлялась графика, появлялись более яркие образы, «иногда эта яркость доходила до заграничных пределов». Поэтому «музыки там совсем немного сейчас», считает артист.

Колдун отметил, что когда участвовал в «Евровидении» в 2007 году, то уже все было политизировано.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что песенный конкурс «Евровидение-2024» «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

