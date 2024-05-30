Певец Дмитрий Колдун заявил, что на «Евровидении» осталось мало музыки

На международном песенном конкурсе «Евровидение» стало мало музыки, сообщает «360» со ссылкой на белорусского исполнителя Дмитрия Колдуна.

Шнуров пристыдил Киркорова за участие в «Евровидении»

По его словам, конкурс похож на «театр фриков» и «не совсем про музыку». Музыкант указал, что с развитием технологий появлялась графика, появлялись более яркие образы, «иногда эта яркость доходила до заграничных пределов». Поэтому «музыки там совсем немного сейчас», считает артист.

Колдун отметил, что когда участвовал в «Евровидении» в 2007 году, то уже все было политизировано.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что песенный конкурс «Евровидение-2024» «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:МузыкаЕвровидениеМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры