Собянин: Нейтрализованы 613 БПЛА, летевших на Московский регион

Более 600 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона вечером 28 октября и в ночь на 29 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Над регионами России уничтожили 531 украинский БПЛА

С 20:30 мск среды до 07:00 четверга в регион направили 613 БПЛА, пишет RT.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», — указал градоначальник.

Отмечается, что 231 дрон уничтожили на подлете к столице.

Накануне над регионами России ликвидировали 90 украинских БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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