Собянин: Нейтрализованы 613 БПЛА, летевших на Московский регион
29 октября 202608:00
Юлия Савченко
Более 600 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона вечером 28 октября и в ночь на 29 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
С 20:30 мск среды до 07:00 четверга в регион направили 613 БПЛА, пишет RT.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», — указал градоначальник.
Отмечается, что 231 дрон уничтожили на подлете к столице.
Накануне над регионами России ликвидировали 90 украинских БПЛА.
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