«Без извращений и издевательств»: Как в РФ пройдет «Интервидение»
Новый международный музыкальный конкурс состоится в Москве и в Подмосковье в 2025 году.
В последние годы Россия перестала принимать участие в международных песенных конкурсах, в том числе в «Евровидении». Многие представители российского шоу-бизнеса называют это мероприятие политизированным. На фоне этого в стране уже несколько лет обсуждали возможность проведения в РФ музыкального конкурса, в котором могли бы принять участи исполнители из дружественных стран. Однако не все представители музыкальной индустрии с радостью восприняли такую идею.
«ИНТЕРВИДЕНИЕ» БУДЕТ!
На этой неделе стало известно, что в России точно состоится музыкальный конкурс «Интервидение». Соответствующий указ 3 февраля подписал российский президент Владимир Путин. Мероприятие состоится в Москве и Подмосковье в 2025 году. До этого специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что конкурс пройдет осенью 2025 года.
Путин поручил правительству страны создать организационный комитет по подготовке и проведению конкурса. Главой подразделения был назначен вице-премьера Дмитрий Чернышенко. Президент также поручил организовать наблюдательный совет конкурса, возглавит который первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Российский президент также рассказал, что Китай уже поддержал инициативу РФ о проведении подобного песенного конкурса.
«Министерству иностранных дел РФ поручено оказывать содействие в продвижении конкурса», - говорится в документе.
Сам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет без «извращений и издевательств над природой человека», которые, по его словам, наблюдались, например, на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Он рассказал, что свыше 20 стран уже подтвердили свое участие в конкурсе. Лавров также подчеркнул, что новое музыкальное состязание станет уникальной платформой для взаимодействия деятелей искусства из разных стран и предоставит возможность участникам продемонстрировать свои музыкальные традиции без цензуры.
КТО ПОДДЕРЖАЛ «ИНТЕРВИДЕНИЕ»?
Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали идею проведения «Интервидения» в России. Например, российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН дал совет, как заинтересовать конкурсом участников из других стран.
«Надеюсь, наш собственный конкурс будет на мировом уровне, мы умеем это делать на самом высоком уровне. Турция сегодня захватывает мировой рынок с помощью своих сериалов. Для нас тоже важно понять, как задавать новые тренды. Нам нужны новые герои, которых будут смотреть за рубежом. Культура должна объединять. Мы должны делать объединяющую музыку. На мой взгляд, не нужно делить страны на дружественные и недружественные, нужно сделать так, чтобы музыка расширила горизонты, стала культурным мостом ко всему миру. Если мы хотим, чтобы к нам приехали со всего мира, нужно заинтересовать. Если будет хороший призовой фонд, я абсолютно уверен, что мы будем передовыми», - поделился он.
Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом НСН тоже раскрыл секрет будущего успеха «Интервидения».
«Не надо пытаться быть в "Евровидении", если нас там не хотят видеть. Мы предлагали "Азиавижен", чтобы собрать Китай, Индию, Сингапур. У всех этих восточных стран яркий колорит. Мое предложение было в том, чтобы у каждой из стран-участниц была своя фишка. Не должно быть фестиваля этнической музыки, но важно отличие от "Евровидения", на котором все страны приблизительно поют схожее — мейнстрим, поп на английском языке. У нас, к примеру, можно было бы сделать в конкурсе две песни — одна, чтобы представить свою страну на национальном языке, и еще какая-то композиция», - подчеркнул он.
В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что «Интервидение» может стать своеобразным аналогом «Евровидения» для государств, входящих в БРИКС. По его словам, об этом свидетельствует набор ожидаемых стран-участниц конкурса.
«Но подождем, пока эту формулировку заявят организаторы», - приводит его слова издание «Ридус».
КТО ПРОТИВ?
Однако не все представители российской музыкальной индустрии положительно отреагировали на возможность проведения «Интервидения» в стране. Например, композитор Юрий Лоза напомнил, что в РФ уже существует имитация музыкального конкурса под названием «Новая волна».
«Ничего хорошего лично я от новой затеи не жду», - сказал музыкант в интервью «Радио 1».
При этом певица Юлия Чичерина призвала не делать из «Интервидения» подделку под «Евровидение» и не стараться копировать западное искусство.
«У нас свой путь», - приводит ее слова «Абзац».
В беседе с изданием она подчеркнула, что РФ на первом конкурсе «Интервидение» должна представлять песня про бойцов СВО, потому что 2025-й год был объявлен — годом защитника Отечества.
До этого продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале призвала к тому, чтобы «Интервидение» было свободно от политики. По ее словам, важно, чтобы на сцене конкурса смогли выступить исполнители поп-музыки всех стран, передает «Радиоточка НСН».
Ранее музыкант, лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов в интервью изданию «Газета.Ru» подчеркнул, что конкурс «Интервидение» не должен быть инструментом продвижения «нужных» артистов, которые не сходят с телеэкранов.
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