«Без извращений и издевательств»: Как в РФ пройдет «Интервидение»

«ИНТЕРВИДЕНИЕ» БУДЕТ!

На этой неделе стало известно, что в России точно состоится музыкальный конкурс «Интервидение». Соответствующий указ 3 февраля подписал российский президент Владимир Путин. Мероприятие состоится в Москве и Подмосковье в 2025 году. До этого специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что конкурс пройдет осенью 2025 года.

Путин поручил правительству страны создать организационный комитет по подготовке и проведению конкурса. Главой подразделения был назначен вице-премьера Дмитрий Чернышенко. Президент также поручил организовать наблюдательный совет конкурса, возглавит который первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Российский президент также рассказал, что Китай уже поддержал инициативу РФ о проведении подобного песенного конкурса.