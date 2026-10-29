ОКНШ: Северная Корея запустила десять ракет в сторону Японского моря
Северная Корея запустила в сторону Японского моря около десяти баллистических ракет малой дальности. Об этом заявили в Объединенном командовании начальников штабов Республики Корея, передает РИА Новости.
«Военные 29 октября около 12.30 (6.30 мск) зафиксировали запуск порядка десяти баллистических ракет малой дальности из района Вонсана в КНДР», — указано в сообщении.
По данным командования, Южная Корея усилила наблюдение и бдительность на случай дополнительных пусков снарядов.
Ранее военные республики заявили, что КНДР запустила «неопознанный снаряд» в Восточное море, пишет 360.ru.
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