ОКНШ: Северная Корея запустила десять ракет в сторону Японского моря

Северная Корея запустила в сторону Японского моря около десяти баллистических ракет малой дальности. Об этом заявили в Объединенном командовании начальников штабов Республики Корея, передает РИА Новости.

«Военные 29 октября около 12.30 (6.30 мск) зафиксировали запуск порядка десяти баллистических ракет малой дальности из района Вонсана в КНДР», — указано в сообщении.

По данным командования, Южная Корея усилила наблюдение и бдительность на случай дополнительных пусков снарядов.

Ранее военные республики заявили, что КНДР запустила «неопознанный снаряд» в Восточное море, пишет 360.ru.

