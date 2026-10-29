Под Белгородом из-за атак ВСУ погиб один человек, семеро пострадали
Один человек погиб, семеро пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.
Как отметил губернатор, в области были сбиты и подавлены 233 украинских беспилотника.
«При атаке ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель... В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали семь человек», - написал Шуваев на платформе «Макс».
Как уточнил губернатор, пятерым раненым потребовалась госпитализация, отмечает RT.
Ранее украинские войска атаковали рейсовый автобус в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области. В результате получили травмы четыре человека.
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