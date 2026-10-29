Эстония построит у границы с Россией около 150 бункеров

Эстония планирует построить до 150 бункеров у границы с Россией в рамках развития инфраструктуры Балтийского оборонительного пояса, заявил министр обороны республики Мартин Херем. Об этом сообщает национальное гостелерадио ERR.

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Как отметил министр, около ста бункеров разместят на государственной земле.

«Порядка 50 - на муниципальной или частной земле», - добавил Херем.

Ранее СМИ сообщили, что Эстония занимается переброской «элитных войск» на позиции ближе к границе с Россией, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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