В СК сообщили о задержании молодежи за теракты после общения в чате знакомств

Так, в Ленобласти к уголовной ответственности привлекают подростка за поджоги АЗС. По указанию лица, связавшегося с ним после знакомства с девушкой в чат-боте и угрожавшего ему и членам его семьи, фигурант приобрел горючие жидкости и поджег заправки в Пушкинском районе Петербурга и Тосненском районе области. Юноша помещен под домашний арест.

При этом в Санкт-Петербурге расследуют два уголовных дела в отношении несовершеннолетних девушек, которые пользовались тем же интернет-сервисом и обманом были вовлечены в противоправную деятельность.

«В результате одна из них в сентябре... совершила поджог автозаправки на улице Парашютной Северной столицы, а вторая в том же месяце, находясь у отдела полиции на улице Марата, облила горючей жидкостью служебные автомобили, после чего подожгла их. После этого она направилась к отделу полиции, расположенному по другому адресу, однако была задержана», - указали в СК.

Кроме того, правоохранители предъявили обвинение 18-летнему уроженцу Владивостока, который 1 октября вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил растворителем и поджег. Молодой человек был также вовлечен в преступление через чат-бот.

В СК указали, что всем фигурантам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса о теракте.

В июле российские правоохранители предупредили, что спецслужбы Украины начали вербовать молодых россиян для терактов и диверсий через сервис знакомств, напоминает 360.ru. Были задержаны 19 молодых людей в возрасте 14-18 лет, причастных к противоправной деятельности.

