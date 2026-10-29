В СК сообщили о задержании молодежи за теракты после общения в чате знакомств
Несколько молодых людей и девушек задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, ряде других регионов за поджоги по заданиям украинских спецслужб. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, СК совместно с ФСБ и МВД продолжают фиксировать факты использования Киевом чат-бота «Дайвинчик/Lео» для вовлечения граждан, преимущественно молодежи, в диверсионно-террористическую деятельность. В августе-октябре были задержаны молодые россияне, совершившие поджоги автомобилей правоохранительных органов, автозаправочных станций, а также объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.
Так, в Ленобласти к уголовной ответственности привлекают подростка за поджоги АЗС. По указанию лица, связавшегося с ним после знакомства с девушкой в чат-боте и угрожавшего ему и членам его семьи, фигурант приобрел горючие жидкости и поджег заправки в Пушкинском районе Петербурга и Тосненском районе области. Юноша помещен под домашний арест.
При этом в Санкт-Петербурге расследуют два уголовных дела в отношении несовершеннолетних девушек, которые пользовались тем же интернет-сервисом и обманом были вовлечены в противоправную деятельность.
«В результате одна из них в сентябре... совершила поджог автозаправки на улице Парашютной Северной столицы, а вторая в том же месяце, находясь у отдела полиции на улице Марата, облила горючей жидкостью служебные автомобили, после чего подожгла их. После этого она направилась к отделу полиции, расположенному по другому адресу, однако была задержана», - указали в СК.
Кроме того, правоохранители предъявили обвинение 18-летнему уроженцу Владивостока, который 1 октября вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил растворителем и поджег. Молодой человек был также вовлечен в преступление через чат-бот.
В СК указали, что всем фигурантам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса о теракте.
В июле российские правоохранители предупредили, что спецслужбы Украины начали вербовать молодых россиян для терактов и диверсий через сервис знакомств, напоминает 360.ru. Были задержаны 19 молодых людей в возрасте 14-18 лет, причастных к противоправной деятельности.
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