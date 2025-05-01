С Шаманом, но без «Матушки»? «Интервидение» пройдет 20 сентября
Международный песенный конкурс состоится в Москве на «Live Арене». Участие в нем примут представители 25 стран.
Накануне стала известна дата проведения нового музыкального конкурса «Интервидение». До этого сообщалось, что он состоится в Москве осенью 2025 года. Между тем, участник от России до сих пор не определен. При этом некоторые представители индустрии считают, что страну на музыкальных соревнованиях достойно сможет представить певец Шаман или экс-участница «Евровидения» Полина Гагарина.
КОГДА ПРОЙДЕТ КОНКУРС?
30 апреля официальный Telegram-канал проекта сообщил, что «Интервидение-2025» состоится 20 сентября 2025 года. До этого глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов объявил, что международное музыкальное состязание пройдет в Москве на «Live Арене».
Организаторы нового мероприятия позиционируют его в качестве альтернативы музыкальному конкурсу «Евровидение». Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости говорил, что в «Интервидении» примут участие исполнители примерно из 25 стран. Известно, что среди них государства-члены БРИКС, ШОС, СНГ, а также страны Латинской Америки, Азии и Африки. Каждую из них представит победитель национального хит-парада.
Отмечается, что организацией и техобеспечением конкурса занимается Фонд «Традиции искусства» при поддержке МИД РФ. Правительство России уже выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение мероприятия. Главный приз «Интервидения-2025» составит €300 тысяч.
До этого российский композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом НСН рассказал, что предлагал провести аналог «Евровидения» в России еще несколько лет назад.
«Мы предлагали "Азиавижен", чтобы собрать Китай, Индию, Сингапур. Мое предложение было в том, чтобы у каждой из стран-участниц была своя фишка. Не должно быть фестиваля этнической музыки, но важно отличие от "Евровидения", на котором все страны приблизительно поют схожее — мейнстрим, поп на английском языке. У нас, к примеру, можно было бы сделать в конкурсе две песни — одна, чтобы представить свою страну на национальном языке, и еще какая-то композиция. Страна нуждается в мощных международных конкурсах. Отправлять от страны на такой конкурс стоит тех, кто этого заслуживает», - добавил он.
«Интервидение» — песенный конкурс, проводившийся с 1965-го по 1977-й год Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT). В нем принимали участие не только социалистические страны, но и в том числе Австрия, Бельгия, Испания, Канада и прочие государства.
3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области.
КТО ПРЕДСТАВИТ РОССИЮ?
Между тем, пока неизвестно, кто именно представит Россию на международном конкурсе. Недавно спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой сказал, что российский участник «Интервидения» определится после 9 мая, передает RT.
В марте СМИ сообщили, что Россию на «Интервидении» якобы представит заслуженный артист РФ, певец Шаман (Ярослав Дронов). Однако позже организаторы конкурса опровергли эту информацию.
«Он (участник – прим. НСН) точно не определен, и мы позже официально анонсируем, кто это будет», - приводит RT слова директора департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасии Григорьевой.
Однако, несмотря на то, что кандидатура Дронова пока не утверждена, исполнительница хита «Матушка-земля», певица Татьяна Куртукова считает, что Шаман имеет высокие шансы на победу в конкурсе. В разговоре с «NEWS.ru» на Гала-ужине премии МУЗ-ТВ, она подчеркнула, что артист пользуется широкой поддержкой слушателей.
Участники группы «Корни» тоже выразили уверенность в вокальных данных Шамана и заявили, что он способен достойно представить Россию. Они добавили, что им было бы интересно услышать его выступление на английском языке.
Сама исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась участвовать в «Интервидении». Она объяснила это тем, что с детства не любила принимать участие в различных конкурсах.
«Для меня участие в конкурсах — большой стресс», - заявила Куртукова в разговоре с «NEWS.ru».
При этом, по мнению продюсера, композитора Игоря Крутого, РФ на «Интервидении» могла бы представить певица Полина Гагарина.
«Она знает несколько языков, она талантливая, красивая и настоящий профессионал», - сказал он в интервью ТАСС, добавив, что при проведении конкурса многое будет зависеть от отношений местных телерадиокомпаний — насколько те будут поднимать «Интервидение» в глазах зрителей.
В 2015 году Полина Гагарина уже принимала участие от России в «Евровидении» в Вене. Тогда певица с песней «A Million Voices» покорила сердца европейцев и заняла в конкурсе второе место, уступив участнику из Швеции.
Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что «Интервидение» может стать для РФ культурным мостом к миру, потому к участию в нем стоит пригласить всех желающих без разделения на артистов дружественных и недружественных стран.
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