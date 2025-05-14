Выступление «Бурановских бабушек» показали на «Евровидении-2025»

В ходе трансляции музыкального конкурса «Евровидение» зрители увидели архивное выступление фольклорного ансамбля «Бурановские бабушки» в 2012 году.

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Уже после завершения голосования ведущие напомнили о самых разных рекордах в истории соревнования. Группа из Удмуртии оказалась коллективом с наибольшим суммарным возрастом. Он составил 403 года на момент выступления.

«Бурановские бабушки» представляли Россию на конкурсе в Баку в 2012 году. Они исполнили песню Party for everybody на английском и удмуртском языках. Группа заняла второе место.

Ранее депутат Госдумы Александр Шолохов назвал конкурс «Евровидение» парадом уродов, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Ксения Воронина
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