Захарова: «Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию и шабаш

Выступления европейских исполнителей на конкурсе в этом году действительно были похожи на шабаш. Например, певица из Ирландии Bambie Thug провела на сцене «дьявольский ритуал», а участник из Финляндии Теему Кейстери появился перед зрителями в стрингах.

Ранее «Известия» сообщили, что Швейцария заняла первое место на «Евровидении-2024». Певец из этой страны Nemo также вышел на сцену в розовых рюшах, юбке и колготах.



