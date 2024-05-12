Захарова: «Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию и шабаш
Песенный конкурс «Евровидение-2024» «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство». Об этом в своем в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», - добавила она.
Выступления европейских исполнителей на конкурсе в этом году действительно были похожи на шабаш. Например, певица из Ирландии Bambie Thug провела на сцене «дьявольский ритуал», а участник из Финляндии Теему Кейстери появился перед зрителями в стрингах.
Ранее «Известия» сообщили, что Швейцария заняла первое место на «Евровидении-2024». Певец из этой страны Nemo также вышел на сцену в розовых рюшах, юбке и колготах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru